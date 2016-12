Idrottsåret 2016: Finland nu Europas sämsta idrottsnation – ”Fullständigt genomuselt”

Finländsk idrott är nere på alla tiders lägsta nivå. Problemen är många och svårlösta, men något måste göras genast. Kanske mindre talkoanda och mera dopning, som Kaj Kunnas hårddrar det.

Endast en medalj i sommar-OS i Rio de Janeiro, och därtill bara tre placeringar bland de åtta bästa. Alla tiders sämsta saldo även i Paralympics och friidrotts-EM.

Hockeyherrarna sist i World Cup, hockeydamerna utan VM-medalj. Fotbollsherrarna segerlösa hela året, fotbollsdamerna utanför EM. Traditionella framgångsgrenar som backhoppning, rally och orientering på botten.

Det finns fler exempel, men slutsatsen är tydlig: Finland har aldrig harvat lägre ner i idrottsgyttjan.

När Yle Sporten summerade idrottsåret med sportjournalisterna Anki Karhu, Christoffer Herberts, Kaj Kunnas och Filip Saxén var domen inte nådig. Något måste hända.

– Finland var länge världens bästa idrottsnation per capita, tänk på det, etta i hela världen! Nu är Finland sämst i Europa hur man än vrider och vänder på det, konstaterar Herberts som inte sparar på krutet i sin kritik.

– Det är fullständigt genomuselt, och jag tycker inte det uppmärksammas tillräckligt mycket. Tvärtom tycker jag vi i Finland har inställningen att det är så trevligt att man är med i OS och att alla olympier är vinnare.

Antti Ruuskanen var Finlands enda medaljör (brons) i friidrotts-EM och nationens tredje bästa idrottare i OS (sexa).

– Vi har nu i Finland kört på med det här att det är kul att delta, att vi inte ska sätta någon press på våra idrottare, huvudsaken är att de mår bra och får idrotta utan målsättningar. Och det har inte funkat. Det har gjort oss till en riktigt medioker idrottsnation.

– Nu är det dags att ändra kurs och börja ställa lite krav, slår Herberts fast.

Idrottspsykologen Christoph Treier konstaterade i sitt sommarprat på Yle Vega i somras att ett problem inom finländsk idrott är att många sätter OS-deltagande som mål.

– Hur i hela fridens namn skulle man då kunna lyckas när man väl är där, undrar Herberts.

– Det pratas hela tiden om den där otroligt irriterande resan, att den är så viktig och att mål är oväsentliga. Nu tycker jag vi struntar i resan och bara koncentrerar oss på målet, så kanske Finland mår lite bättre om 10, 20 eller 30 år.