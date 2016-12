Se hur skattskeppet Hanneke Wrome sjönk i en storm för 500 år sedan

Det var en stor nyhet i Finland när Hanneke Wrome förliste i en hård storm utanför Raseborg på 1400-talet. Över 500 år senare rekonstruerades de skräckfyllda stunderna i en tv-studio på Yle.

Vad är det frågan om?

Ett av de största segelfartygen på sin tid förliste år 1468 i Östersjön söder om Raseborg. Hanneke Wrome, döpt efter sin skeppare, tog med sig nästan 200 personer till havets botten. Bland dödsoffren fanns också hustrun och sonen till den dåvarande slottsherren vid Raseborg. Med skeppet sjönk en värdefull last, bland annat tusentals guldmynt.

Hanneke Wrome uppskattas ha varit ett cirka trettio meter långt medelstort handelsfartyg som hörde till Hansan. Förutom guldmynt fanns det ombord på holken också tyger, honung, kläder, smycken och några stora målningar. Olyckan väckte stor uppmärksamhet i länderna runt Östersjön.

En pressbild för tv-serien The Heroes of the Baltic Sea där man ser tre personer med ett stormande hav bakom sig. Bild: Yle/Erik Vierkens

I en av Yles studior filmades över 500 år senare en tv-serie. I en scen sjunker Hanneke Wrome. The Heros of the Baltic Sea kombinerar historiskt drama med 2000-talets reality där ungdomar får lösa historiens gåtor.

I tv-serien klarar sig slottsherrens 12-åriga son Axel Tott (Oliver Österberg) men hans mamma Katarina Tott (Linda Zilliacus) drunknar. Sonens äventyr börjar vid skeppsbrottet.

Filmregissören AJ Annila. Regissören Antti-Jussi Annila i en inspelningsstudio. I bakgrunden syns en kuliss i metall. Bild: Yle/Erik Vierkens Scenografen Paula Salonen. Scenografen Paula Salonen. I bakgrunden syns en kuliss som föreställer ett skepp. Bild: Yle/Erik Vierkens

Hur gjordes scenen?

Ylescenografen Paula Salonen berättar att hytten som används i scenen bygger på medeltida ritningar. Hytten byggdes in i en stor metallkonstruktion, en sorts bur. Den fem meter höga konstruktionen kunde snurras runt som ett ekorrhjul.

Det här var ingen vanlig lösning.

– Vi har aldrig tidigare byggt en sådan här på Yle, och jag tror inte någon annan i Finland heller har gjort det, säger Salonen.

Vid filmningen snurrade sex män på buren så att hytten kunde vända runt sin axel. Skeppets mast brakade in i hytten. Skådespelarna hängde med bäst de kunde. I det här skedet användes också stuntmän som ersättare för skådespelarna.

Regissören AJ Annila är ivrig som ett litet barn.

- Jag testade själv hur det känns för skådespelarna att hänga i en sele när hytten vänder och det kändes jättebra. Det inte bara liknar en attraktion på Borgbacken, det känns också lika, berättar Annila.

Masten brakar in i hytten på Hanneke i Ylestudion. En kameraman filmar en scen i en kuliss som påminner om ett skepp. Bild: Yle/Erik Vierkens

Serien The Heroes of the Baltic Sea utnyttjar också digitala effekter men regissören ville för stormscenen bygga en riktig snurrande hytt. Det ger en mera autentisk känsla.

- Vi kan inte med hjälp av en dator göra sådant som en riktig snurrande kuliss gör. Ju mindre digitala effekter, desto mera äkta blir filmen, säger Annila.

Texten är en översättning och bearbetning av Teemu Laaksos artikel.