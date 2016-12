Stormen Urd närmar sig Skandinavien

Under torsdagen blåste det upp till den första höststormen och stormvindar mättes på alla sjödistrikt. På Bottenhavet mättes över 30 meter per sekund i byarna, berättar Yles meteorolog Anne Borgström. Vindarna kan vara farligt kraftiga under fredagen i södra Finland.

