Fortsatta gripanden och förhör i Turkiet

Turkkilainen elokuvaohjaaja Aydin Orak on päättänyt haastaa Turkin sensuurikoneiston mustan huumorin keinoin. Kun Orakin dokumenttielokuva kurdialueiden tapahtumista hyllytettiin, ryhtyi hän tekemään näyteltyä fiktioelokuvaa oman dokumenttielokuvansa tekemisestä ja kieltämisestä. Jos uusinkin elokuva kielletään Turkissa, aikoo ohjaaja tehdä vielä kolmannen elokuvan samasta aiheesta.

Turkkilainen elokuvaohjaaja Aydin Orak on joutunut henkilökohtaisesti kokemaan Turkin kiristyneen sananvapaustilanteen. Ohjaajan elokuvia on kielletty eikä niitä tahdo saada esitettyä missään virallisesti. Kafkamaiseen tilanteeseen päätynyt ohjaaja ei aio luovuttaa. Orak on päättänyt vastata mustan huumorin keinoin.