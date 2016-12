Groupies och svineri! Rockpoliserna minns Guns n' Roses Finlandsbesök 1991

Vi efterlyste minnen från Guns n’ Roses legendariska första Finlandsbesök 1991 och här har vi några axplock från vår facebook-grupp "Rockpoliserna" av fans som följde med när rock n’ roll-cirkusen kom till stan.

Guns n’ Roses spottade inte precis i glaset på den tiden och således var de rejält packade redan när de anlände till Helsingfors med flyg. Dagen innan deras första gig i ishallen spelade Black Crows på Tavastia-klubben och några medlemmar av Gn’R släpade sig till Tavastia. Eller släpades, om vi skall tro vittnesmålen rätt. Men allt var inte bara rajraj, minns Catta Oras.

- Jag har en så hurja spännande story att jag såg (trummisen) Matt Sorum med livvakter på Stocka, han kollade med stort intresse på Kalevala korus utbud…

Ishallens plan var på den tiden indelad i tre sektioner. “R1” var längst fram och själv stod jag i “R3” som var längst bak. Utanför på gatan köpte jag en olaglig pirat T-skjorta och någon från bandets entourage frågade var jag fått den ifrån och konstaterade att den är dålig kvalitet. De officiella T-skjortorna inne i hallen var bättre. Nå, jag har fortfarande kvar skjortan / Lasse

Olavi Kajantie hade inte heller en bra plats:

- Hade biljetter högst upp på piphyllan. Var "kova jätkä" och drog rööki. Vill minnas att Skid Row var lämppäre.

Axl ville träffa Jonna backstage

Jonna Salminen hade fått den bästa biljetten till konserten och hon var till och med backstage med bandet.

- Jag var båda kvällarna i R1 + backstage. Tror jag har dom kvar nånstans. Kommer ihåg att Duff spydde ena kvällen under konserten ner från scenen.

- På backstagen kom Axl in i cafét i badrock med sin bodyguard. Han stod i ett hörn och spanade runt i rummet och pekade till slut på 16 årige MIG! Livvakten kom fram till mig och sade att Axl vill träffa mig. Jag svarade att jag kommer om jag får ta en kompis med, men det gick ju inte. Om eller vem han valde efter det kommer jag inte ihåg. Skid Row hade efterfest, mest för brudar... Jag träffade nog också Slash ena kvällen, men var i det skedet så full att jag inte kommer ihåg detaljer... och det är ju nog ganska länge sen...

Björn Österman såg båda gigen och hade fått tag på ett backtagepass.

- Jag har någonsorts backstage-pass också som bevis i barndomshemmet. Backstage slapp man ju slutligen inte, för dom tog in bara brudar dit.

Matt Sorums trumpinne

Ron Grönlund fick med sig en klenod från giget.

- Jag var i första raden i första konserten då 13.8.1991. Som minne från den konserten fick jag Matt Sorums trumpinne då han kastade den till publiken. Det var ett av de största stunderna i min ungdom eftersom jag själv spelade trummor på den tiden! Jag var 17 år då. Guns N' Roses har alltid varit mitt favoritband helt överlägset och jag har sett dem varje gång de varit i Finland. Och ska förstås se dem i Tavastehus också!

Matt Sorum idag och hans gamla trumpinne som Ron fick Matt Sorums trummpinne från 1991 Bild: Ron Grönlund

Anne fick raka förslag av bandet

Anne Hietanen var också backstage och skryter än i denna dag om det i Borgå.

- Jag hamnade backstage och det var oerhört spännande, dock sörjde jag svårt att mina manliga bekanta inte fått komma med och jag upplevde detta som gravt sexistiskt. Alla i gruppen, utom Axl som var sur, kom med ganska raka förslag som smickrade mig djupt men som jag glatt avböjde med att informera om att jag fortfarande är oskuld. Detta väckte djupa diskussioner i den lilla musikgruppen. Jag hade älskat bandet väldigt mycket ända sedan jag fick tag på min första c-kasett, men vid detta skede hade mitt intresse lite mattats av, ändå var jag sjukligt stolt och trodde jag var väldigt hot efter denna händelse som jag skröt om varje dag i Runebergsparken i Borgå. Faktum är att jag fortfarande patrullerar där ibland med min historia.

Duff, Axl och Slash 1991 Duff, Axl och Slash 1991 Bild: Rex features

Duff McKagan bars in på Tavastia och Slash slocknade

Björn Elfström har andrahandsinformation om vad som hände på Tavastia.

- Hörde senare av en kompis som var på plats att Slash hade observerats avslocknad i Tavastias trappa till övre våningen dagen före den egna keikkan. Kompisen hade gått nedför trapporna, där bredvid garderoben, typ snubblat på nån som låg där, sen insett att det håret kan ingen annan än Slash ha.

Peter Ahlskog minns Tavastia-kvällen bättre än gigen.

- Var på båda konserterna och dessutom på Tavastia kvällen innan. Litet stolt. Måste medge att jag minns betydligt mera av Tavastia-keikkan än av Gn'R keikkorna - nykter på alla tre dock. Var grym Gn'R fan o hade hört rykte om dom sku gästa The Black Crows på scenen. Det gjorde dom inte. Stod i god tid med typ 30 personer utanför Tavastia som var slutsålt. Då kom en kille dit och frågade halvhögt "I have a spare ticket. Would someone like to get in?" - verkade som om jag var den enda som fattade engelska...så in for jag med honom och det visade sig att han var från Kerrang och hans jobb gick ut på att följa Gn'R över hela världen.

- Enivei - fick se Duff bäras in av 2 livvakter, fötterna släpande och helt borta. Två till skuffade bort folk framför och en sopade vägen efter dem. Gn'R med följe hade bokat övre våningen/balkongen, så man såg bara nå skymt av dem emellanåt och så förstås flög det en del dricka ner… Those where the days!

Här spelade Gn'R i Nordenskiöldsgatans ishall i H:fors Pil på ishallen 1991 Bild: Helena von Alfthan/Lasse Grönroos

Axl Rose blev ju sur under det första giget och stormade av scenen för 20 minuter. Den andra kvällen höll han sig dock i styr minns Andy J. Prinkkilä.

- Var på andra kvällens keikka, biljetten finns nog kvar i nån låda. Inga vilda anekdoter, vi hade ju hört om Axls försvinnande mitt i setet kvällen innan och förväntade oss ngt liknande och var nästan besvikna då W.A.R inte fick utbrott…

Jyrki Häyrinen såg Axls utbrott första kvällen och han gissar att bandet använde en sekvenser med bakgrundsmattor som gjorde att bandet inte kunde avsluta en påbörjad låt i mitten utan därför var tvungna att spela hela Welcome to the jungle instrumentalt till slut.

Tom trodde Gn’R sjöng om Petalax City...

Till sist Tom Videgårds anekdot som inte har något med Helsingforsbesöken att göra, men desto mer om Petalax...

- Minns när Appetite for destruction kom ut. Vi gick i lågstadiet då. Möjligen 6:e klassen Jag va i alla fall övertygad om att Guns var ett lokalt band som sjöng. “Take me down to Petalax City”. Tyckte i alla fall dom var så jävla grymma. Vi var väl litet lokalpatriotiska på den tiden och trodde världen kretsade runt Petalax,

Tack Tom för den fantastiska anekdoten. Vad kan man tillägga det där?

Den första juli spelar återförenade Guns n’ Roses med Duff, Slash och Axl samt keyboardisten Dizzy Reed från den gamla goda tiden i Tavastehus. Om du har fler minnen kan du gå in i vår facebook-grupp “Rockpoliserna” och snacka Guns n’ fuckin’ Roses där.