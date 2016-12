Dansk nattmacka - tröstmat för juniorlejonen?

Det ska sägas direkt, den här matchen är lejonens. Men Danmark ska inte underskattas. Ni minns väl hur de tänkte bjuda på en storskräll i kvartsfinalen i Helsingfors, då de hade Ryssland på fallrepet.

Vad?

Danmark-Finland i junior-VM i ishockey. Bägge lagen har en förlust i bagaget. Danmark fick som väntat på nosen av Sverige i öppningsmatchen, 6-1 till Juniorkronorna vittnar om att nivåskillnaderna mellan länderna fortfarande är märkbar. Finland gick däremot lite otippat på en nit mot Tjeckien och behöver mer än gärna tre poäng från det som borde vara gruppspelets lättaste match. Nedsläpp kl 00.30 i natt. Matchen sänds direkt i TV2 och på Arenan.

Danmarks korta visiter i JVM

Danmarks JVM-historia är kort, men utvecklingen går i rätt riktning. Danmark hör till de länder som ända tills nu endast har gjort korta visiter i JVM. Landet var första gången med 2008, då JVM hölls i Tjeckien. Visiten blev kort och Danmark slutade på jumboplats i sin grupp och slogs sedan ut av Schweiz.

Fyra år senare var Danmark med igen då JVM 2012 hölls i Edmonton och Calgary. Finland och Danmark möttes i gruppspelet och Unglejonen bjöd på målkalas, 10-1 till Finland. Danmark slutade igen sist i turneringen och trillade ner till division 1. Att Finland i samma JVM förlorade bronsmatchen mot Kanada är en annan historia.

Skrällen i Helsingfors

Danmark spelar nu sitt tredje JVM i rad. Både 2015 och 2016 föll de ut i kvartsfinal. I bägge turneringarna hade de lyckats klå Schweiz i gruppspelet. Den andra januari 2016 stod hockeyhistorieskrivarna med pennorna i högsta hugg, då Emil Christensen tog danskarna upp i en 3-2 ledning mot Ryssland, med bara fem minuter kvar av ordinarie speltid. Nå Ryssland kvitterade med 44 sekunder kvar av matchen och avgjorde sedan i förlängning.

Danmark förlorade JVM-kvartsfinalen 2016 efter förlängning. Bild: Yle / Tomi Hänninen. All rights reserved.

Munsbit för Unglejonen?

I genrepet inför JVM lyckades Danmark hålla Ryssland på sträckbänken igen. Nikolaj Krag Christensen kvitterade i den tredje perioden, men Ryssland tog segern 2-1 efter förlängning. En träningsmatch är visserligen bara en träningsmatch, men visar ändå att det finns ett stycke hälsosamt självförtroende hos danskarna.

Finland bjöd å sin sida på ett målfyrverkeri mot Slovakien med Kristian Vesalainens tre fullträffar, Joona Luoto och Arttu Ruotsalainen fick två fullträffar var. En liknande promenadseger mot Danmark skulle sitta bra, men det kräver att Unglejonen får fason på sitt spel 5 mot 5. I matchen mot Tjeckien växte avståndet mellan spelarna alldeles för stort och då Finlands spel bygger på en tät femma, korta snabba passningar och spel framåt, så blir de stora avstånden ödesdigra. De lyckades Tjeckien utnyttja.

Håll ögonen på

Danmarks nummer 19, Nikolaj Krag Christensen, målskytt i träningsmatchen mot Ryssland. En kille med både talang och sunt självförtroende. Har gjort 13 poäng i Rögle BK:s A-juniorer och fem matcher i representationslaget i SHL. En annan intressant rödvit spelare är nummer 27 Alexander True, landslagsspelare i andra generation. Pappan Sören True spelade 17 år i Danska landslaget och draftades av New York Rangers 1986. Han åkte visserligen aldrig till testlägret, eftersom han trodde att han själv skulle stå för kostnaderna, och det visste han att familjen inte hade råd med. Alexander gör sin tredje säsong i den kanadensiska juniorserien WHL och har gjort 19 poäng på 31 matcher.

Nikolaj Krag Christensen är en den danska ishockeyns påläggskalvar. Nikolaj Krag Christensen från Danmarks JVM-trupp Bild: Yle / Tomi Hänninen. All rights reserved.

Unglejonens nummer 21 Joona Luoto, Finlands hittills enda målskytt i JVM. Har största delen av hösten hållit till i LeKi i Mestis, men också fått chansen i Tappara och tagit den. Fyra mål på åtta matcher är inte fy skam. Unglejonens 34 Kristian Vesalainen, den 17-åriga supertalangen fick en trög start på turneringen, då hans kedja fanns på plan vid bägge baklängesmålen. Måtte krutet vara torrt denna gång.

Joona Luoto, Tappara Bild: All Over Press / Miikka J

Referentens tips

Efter en mardrömsstart på turneringen behöver unglejonen en nytändning. Ett målkalas likt det i Edmonton 2012 vågar jag inte tro på, men nog en hyfsad, ska vi säga 4-1 seger till Finland. Men det kräver ett disciplinerat spel av Finland. Nedsläpp 00.30 i TV2. Matchen refereras på svenska av Anki Karhu.