Längre öppettider för Rauhala, kortare i Genböle

Från år 2017 kommer avfallscentralerna i Pargas och Reso är vara öppna längre tider från morgonen. Kimitoöns sorteringsstation i Genböle öppnar däremot senare än tidigare under vintern, men har längre öppet under sommaren. Alla ändringar är gjorda efter att man följt upp antalet besökare samt på kundrespons.

Från början av år 2017 öppnar Isosuo avfallscentral i Reso och Rauhala avfallscentral i Pargas en halv timme tidigare än förr. De nya öppettiderna kommer att vara måndag kl.11.30-19 och tisdag-fredag kl.9.30-17. Under sommaren betjänar avfallscentralerna dessutom under den första helgfria lördagen i månaden kl.10-15.

Kimitoöns sorteringsstation i Genböle öppnar från början av året en timme senare än förr, vilket betyder att stationen har öppet torsdagar kl.13-18. Under sommaren är sorteringsstationen i fortsättningen öppen kl.10-15, vilket betyder att öppettiden förlängs med en timme. Sorteringsstationen har under sommaren öppet även under den sista helgfria lördagen i månaden kl.10-15.

Också sorteringsstationerna i Pemar och Yläne får nya öppettider, där ändringarna främst gäller kvällsöppet och sommaröppet.

Öppettiderna för Sydvästra Finlands Avfallsservices övriga sju servicepunkter förblir oförändrade. Alla tider finns på Sydvästra Finlands Avfallsservices webbplats.