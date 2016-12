Superbe Super-G:aren Jansrud bäst igen

Norrmannen Kjetil Jansrud var klart snabbast i italienska Santa Caterinas Super G-backe. I samma veva tangerade han legendariska Herman Maiers rekord på tre raka inledande segrar i Super G-världscupen.

Segern gick till Kjetil Jansrud medan Österrikes Hannes Reichelt slutade tvåa före Italiens Dominik Paris.

Landsmännen Aleksander Aamodt Kilde och Adrian Smiseth Sejersted slutade på fjärde plats respektive nionde plats och fullbordade därmed Norges utmärkta saldo.

I och med segern blev Jansrud den andre åkaren att inleda säsongen med tre Super G-segrar i rad. Den förste? Österrikaren Herman Maier.

Kjetil Jansrud will become the second man to win the first 3 Super G races of the season, after Hermann Maier (1997/98 and 1999/2000).