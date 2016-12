Veckans bästa lirare i NHL: 44-årige Jaromir Jagr

Florida Panthers 44-årige anfallare Jaromir Jagr skrev förra veckan ytterligare en bit NHL-historia. I samma veva valdes han till veckans bästa spelare i NHL.

Tack vare sina totalt fem assist i veckans tre matcher steg han först jämsides och till slut förbi Mark Messier som tvåa i alla tiders poängbörs i NHL. Nu har Jagr spelat 1664 grundseriematcher i NHL i vilka han noterats för 755 mål och 1134 assist, totalt 1889 poäng. Messier kom upp till 1887 poäng under sin NHL-karriär. Tvåa lär han också förbli, åtminstone en lång tid framöver. Ettan Wayne Gretzky har ofattbara 2857 poäng. Av övriga fortfarande aktiva spelare i NHL har San Joses anfallare Joe Thornton 1364 poäng och Jarome Iginla 1281 poäng.

Jaromir Jagr, Jeff Carter and Cam Talbot have been named the @Molson_Canadian NHL 3 Stars of the Week. https://t.co/kvJsyOlUIw