EHYT: Bara bra att hålla upp med spriten ett tag

Många förtjänar under 1 000 euro per månad.

Egenföretagare lever inte på grön kvist. En enkät som Finlands företagare har gjort visar att en fjärdedel av egenföretagarna förtjänar under 1 000 euro per månad. En annan fjärdedel meddelar att bruttoinkomsterna per månad ligger under 2 000 euro.