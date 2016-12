Här är prinsessan Leias mest älskade citat

Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

"Aren't you a little short for a stormtrooper?", säger prinsessan Leia när hon ser Luke Skywalker förklädd till stormtrooper-soldat.

Vad är en Nerfherde? Till vem sade prinsessan Leia "you are my only hope"? Skådespelaren Carrie Fisher lämnar efter sig många legendariska citat som prinsessan Leias-fans kommer att minnas länge än.

Carrie Fisher gick bort på tisdag morgon. Strax efter beskedet om att skådespelaren bakom den älskade karaktären prinsessan Leia är död, började internet fyllas av citat och klipp som minns prinsessan Leia och Fisher.

Vi har samlat några av dem för att fräscha upp nördkunskaperna:

"You are my only hope"

“Help me Obi-Wan Kenobi, you’re my only hope.”

Fri översättning: Hjälp mig Obi-Wan Kenobi, du är mitt enda hopp.

Förklaring: I en av Fishers första repliker i Star Wars - A New Hope, sände hennes karaktär ett hemligt meddelande i droiden R2-D2. Leia bad Jedimästaren Obi-Wan Kenobi om hjälp i upploppet mot imperiet.

Prinsessan Leia (Carrie Fisher) skjuter mot en stormtrooper-soldat i The Empire Strikes Back från 1980.

"I recognized your foul stench when I was brought on board"

"Governor Tarkin, I should have expected to find you holding Vader's leash. I recognized your foul stench when I was brought on board."

Fri översättning: Guvernör Tarkin, jag borde ha väntat mig att hitta dig med Vaders koppel i handen. Jag lade märke till din ruttna stank redan när jag blev förd ombord.

Förklaring: Prinsessan Leia är kaxig och orädd när hon hotas av avrättning.

Carrie Fisher som Leia i filmen The Empire Strikes Back 1980.

"A little short for a stormtrooper?"

“Aren’t you a little short for a stormtrooper?”

Fri översättning: Är du inte lite kort för att vara stormtrooper?

Prinsessan Leia träffar Luke Skywalker för första gången i cellen på Death Star och är misstänksam mot Luke Skywalkers stormtrooper-förklädnad.

Du din nerfherde!

Princessan Leia: “Why, you stuck up, half-witted, scruffy-looking Nerf herder.”

Fri översättning: Varför, du din malliga, korkade, sjaskiga Nerf-herde.

Han Solo: "Who's scruffy looking?"

Fri översättning: Vem ser sjaskig ut?

Förklaring: Nerfer är lurviga djur som finns på fler planeter runt om i galaxen och används på grund av sin mjölk och sitt kött. Nerf herder (Nerf herde) används även som som förolämpning.

Förolämpningen härstammar från Leias gräl med smugglaren Han Solo som också är föremål för Leias romantiska känslor.

Luke Skywalker ( Mark Hamill), prinsessan Leia (Carrie Fisher) och Han Solo (Harrison Ford) i Star Wars 1977.

"I’d just as soon kiss a Wookie"



"You Have Your Moments. Not Many Of Them, but you do have them."

Fri översättning: Du har dina stunder. Du har inte många av dem. Men du har dem.

Förklaring: Prinsessan Leia till Han Solo.

“I’d just as soon kiss a Wookie.”

Fri översättning: Jag skulle vara lika färdig att kyssa en Wookie

Förklaring: Prinsessan Leia grälar med Han om deras relation i filmen The Empire Strikes Back.

“He’s my brother.”

Fri översättning: Han är min bror.

Förklaring: I slutet av filmen Return of the Jedi redogör Leia för sin relation till Luke, för en förvirrad och svartsjuk Han.

Carrie Fisher i den femte Star Wars-filmen The Empire Strikes Back 1980.

