Ingen dans på rosor att vara egenföretagare

Egenföretagare lever inte på grön kvist. En enkät som Finlands företagare har gjort visar att en fjärdedel av egenföretagarna förtjänar under 1 000 euro per månad. En annan fjärdedel meddelar att bruttoinkomsterna per månad ligger under 2 000 euro.

Två tredjedelar av egenföretagarna tjänar under 3 000 euro per månad.

Mikael Pentikäinen



Små inkomster

Många egenföretagare har mycket små inkomster, säger förbundets vd Mikael Pentikäinen.

- Därför är det viktigt att deras ställning förstärks. Det borde vara en central målsättning för samhällspolitiken, säger hanl

Om företagarna stöds skulle det skapa fler arbetstillfällen, och öka inkomsterna för dem som satsar på att bli företagare, säger Pentikäinen.

Enligt Statistikcentralen var den nominella medelinkomsten för löntagarna 3 338 euro per månad år 2015.

Stark vilja till tillväxt

Finlands företagare påpekar att lusten att växa har blivit klart större bland företagarna på senare tid. 62 procent söker tillväxt i dag - det är 12 procentenheter fler än för tre år sedan.

Viljan att växa är störst bland unga företagare. Det gäller särskilt dem som är verksamma inom handel och industri.

- Det här är positivt för hela ekonomin, påpekar Pentikäinen.

Viktigt med nätverk

En trend då man söker tillväxt är att skapa nätverk med andra företagare, säger han. Andra sätt är att utveckla nya produkter och söka nya marknader och kundkretsar.

- Det största hindret för tillväxt är ändå rädslan för att rekrytera. Det är dyrt och innebär risker, säger Pentikäinen.

- Det borde vara lättare att säga upp anställda - då skulle tröskeln för rekrytering vara lägre, säger han.

Det finns över 280 000 privatföretag i Finland. Av dem är nästan 180 000 enmansföretag.

