Ingen stoppar Shiffrin för tillfället

Bild: All Over Press EPA / Christian Bruna

Mikaela Shiffrin firade säsongens femte seger i Semmering. Mikaela Shiffrin, USA. Bild: All Over Press EPA / Christian Bruna

Att Mikaela Shiffrin dominerar slalomtävlingarna i den alpina världscupen är inget nytt. Nu verkar amerikanskan även vara oslagbar i ”sidogrenen” storslalom.

Damerna har tävlat de två senaste dagarna i Semmering i Österrike. I båda storslalomtävlingarna har segern gått till Mikaela Shiffrin före Tessa Worley. Fransyskan leder ännu storslalomcupen före Shiffrin, som verkligen hittat formen och leder den totala världscupen.

Tuffa förhållanden störde inte Shiffrin

Redan i det första åket stördes åkarna av ett lätt snöfall och under den andra omgången tilltog nederbörden vilket lyfter värdet på Shiffrins seger som är hennes totalt 25:e i världscupen. Endast tre av dem har kommit i storslalom.

På torsdagen kan Mikaela Shiffrin ta följande seger då damerna tävlar i slalom i Semmering. Oddsen är på Shiffrins sida då 21-åringen vunnit alla tre slalomtävlingar som körts i år.

Störtloppet blåste bort

För herrarnas del stod säsongens tredje störtlopp på programmet i italienska Santa Caterina. Det blev ändå ingen tävling för Andreas Romar och de övriga störtloppsåkarna då för hårda vindar tvingade arrangörerna att inhibera tävlingen.

I morgon är det meningen att tävla i alpin kombination i Santa Caterina.

Storslalomresultat, Semmering

1. Mikaela Shiffrin USA 2.09,40

2. Tessa Worley FRA +0,15

3. Viktoria Rebensburg GER +0,18

4. Ragnhild Mowinckel NOR +0,23

5. Stephanie Brunner AUT +0,38

6. Lara Gut SUI +0,57

7. Marie-Michelle Gagnon CAN +0,59

8. Manuela Mölgg ITA +0,94

---

15. Kajsa Kling SWE +1,52

16. Nina Löseth NOR +1,78