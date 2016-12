Netanyahu ställer in en planerad omröstning om nya bosättningar

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu backar nu i fråga om planerna på att bygga nya bosättningar i östra Jerusalem. Bosättningarna skulle ha omfattat 492 nya hem för israeler på ockuperade palestinska områden.

Hanan Rubin, medlem i Jerusalems planerings- och byggnadsnämnd, säger att Netanyahu gett order om att omröstningen i nämnden ska ställas in. Omröstningen skulle ha skett i dag. De nya byggtillstånden skulle ha gällt bosättningarna Ramot och Ramat Shlomo som är belägna i de områden som Israel ockuperade i kriget 1967.

Israel vill undvika ökad spänning med Obamas administration.

I fredags antog FN:s säkerhetsråd en resolution som kräver ett stopp för nya israeliska bosättningar på ockuperade områden.

Säkerhetsrådet kunde anta resolutionen efter att USA hade lagt ned sin röst. Detta fick Netanyahu att ilsket hota med att dra in Israels ekonomiska stöd till FN.

USA röstade alltså blankt i FN:s säkerhetsråd. Tidigare har USA använt sin vetorätt då det inom FN röstats om Israels bosättningspolitik.

USA:s utrikesminister John Kerry håller i dag ett tal där han presenterar sin vision av hur man kunde få slut på konflikten mellan Israel och palestinierna.

Israels premiärminister Benjamin Netanjahu har samtidigt meddelat att Israel begränsar samarbetet med de länder som röstade för FN-resolutionen som fördömer Israel för bosättningarna på palestinskt område.

Enligt israeliska myndigheter ska samarbetet med bland annat Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Kina och Japan begränsas, rapporterar nyhetskanalen CNN.

De israeliska beskickningarna i länderna skulle ändå hållas kvar.

Israel har i flera årtionden fört en politik som godkänt byggandet av bosättningar på ockuperad mark. Det handlar om områden som palestinierna ser som en del av en palestinsk stat.

De flesta länder har ansett att de israeliska bosättningarna utgör ett hinder för fred.

Israel är av annan åsikt och använder sig av bibliska, historiska och politiska argument. Israel anser sig också ha säkerhetspolitiska intressen i dessa områden.

Det bor ungefär 570 000 israeler på Västbanken och i östra Jerusalem bland ungefär 2,6 miljoner palestinier.

Samtidigt har USA:s blivande president Donald Trump kritiserat FN i hårda ordalag.

Han beskyllde FN för att vara en "ineffektiv diskussionsklubb" på sitt Twitter-konto.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!