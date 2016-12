Saara Aalto uppträder i Uleåborg - se folkfesten direkt kl 18:30

Ahkeruutta on 99-vuotiaassa Suomessa perinteisesti pidetty hyveenä. Ellet tee työtä, et ole maininnan arvoinen ja vasta, kun paiskit niitä oikein kunnolla, olet kunnon kansalainen. Mutta entä jos satutkin olemaan kevyen musiikin laulaja, joka vuosikausia treenaat tuntitolkulla ollaksesi työssäsi niin hyvä, että sinua verrataan jo Lady Gagaan ja Celine Dioniin? Erityisesti naisartistille ahkeruus on synti, sanoo The X-Factor semifinalisti Saara Aalto.

