Abbas flygel väntar på ny ägare i en källare

Precis som The Beatles gjorde Abbey Road studion känd för hela världen så vallfärdar turister nu till Metronome-studion i Stockholm. Allt sedan 1959 har den före detta biografen producerat både svenska och internationella hitlåtar som spelas än idag.

Siw Malmqvist, Cornelis Vreeswijk, Pugh Rogefeldt och sedan kom naturligtvis Abba som spelade in de flesta av sina största hitlåtar just i den studion. Det blev aldrig riktigt detsamma då de flyttade till sin egen Polarstudio som blev färdig 1978.

Från jazz till schlager

Allt började egentligen med skivbolaget Metronome som grundades 1949 av den legendariska musikmogulen Anders Burman. Han hade näsa för både artister och låtar och utan honom skulle den svenska musikvärlden ha varit mycket fattigare.

Egentligen dyrkade han amerikansk jazz men då han 30 år senare sålde bolaget hade han producerat musik i alla tänkbara genrer.

Burman var också skicklig på att etablera ett bra förhållande mellan artist och skivbolag. Han gjorde det lättare för artisterna att fritt skapa musik och samtidigt lättare för publiken att hitta den.

Bakom den här anspråkslösa fasaden har man skapat låtar som sålt i miljoner exemplar. Ingången till Atlantis studion i Stockholm Bild: Yle/Kjell Ekholm

Abbas hemstudio

Både Björn Ulvaeus och Benny Andersson började i början av 70-talet att producera musik med andra artister och eftersom deras skivbolag Polar saknade en egen studio så hyrde de ofta in sig i Metronome-studion.

De jobbade också ofta med teknikern Michael B. Tretow, som hade kommit till studion 1968. Då Abba fick luft under vingarna efter ESC-segern 1974 i Brighton förvandlades gruppen till en hitfabrik. Tretow blev deras hovtekniker och all musik gick via det unika NEVE-mixerbordet på Metronome.

Faktum är att Abba nog spelade in en del också i Bruno Glenmarks Glen-studio. Tretow hade lämnat Metronome och fick anställning hos Glenmark och tog med sig Abba till den studion.

Men ganska snabbt blev det klart att Benny Andersson var missnöjd med mixerbordet så trots att Tretow lämnat Metronome så var man snabbt tillbaka där för att både spela in och mixa låtarna.

Metronome blir Atlantis

Men det var inte alltid som Tretow jobbade som tekniker för Abba. Också Janne Hansson hoppade in ibland och spelade in en del pålägg som det gjorde på låtarna.

Hansson hade kommit till Metronome 1974 och ett av hans första stora jobb blev Pugh Rogefeldts album Bolla och rulla, Han hade börjat spela in lokala band med en 2-spårs Tandberg-bandspelare och kom också in på radiolinjen på Dramatiska institutet.

År 1983 köpte Warner skivbolaget Metronome och de ville också ha studion med i köpet. Men Anders Burman var rädd för att hans livsverk skulle ha förvandlats till något helt annat och i stället erbjöd han Janne Hansson att köpa den.

- Det kom nog både som en chock och en dröm för mig, säger Hansson som tillsammans med sin fru Lalla köpte den.

Men han har bevarat studion i sitt ursprungsskick och det gamla mixerbordet finns också kvar men det finns också en möjlighet att använda dagens digitala utrustning. I samband med köpet bytte studion namn till Atlantis.

Det är inte enbart studion som är i ursprungligt skick. Där finns en massa rariteter i form av tekniska prylar och instrument.

Fotogalleri under glasskivan på kaffebordet. Björn, Benny och teknikern Michael Tretow samt Meryl Streep. Bilder på kaffebordet i Atlantis studion. Bland andra Björn och Benny. Bild: Yle/Kjell Ekholm

En halv miljon pund för flygeln

Men ett instrument saknas i studion. Den svenska Brolin-flygeln som Benny Andersson spelade introt till bland andra Mamma Mia, Waterloo och Dancing queen på finns nu väl inpackad i en källare i London.

Ingen använde flygeln för de flesta ville spela på den Steinway som finns i studion så vi ville bara höra vad den kunde vara värd, berättar Hansson.

På Sotheby's i London blev man genast eld och lågor och man ville absolut ha den till auktionen i september 2015.

Utgångspriset blev 500 000 pund och det fanns ett bud som var 480 000 men på auktionskammaren ville man inte sälja under utgångspriset. Flygeln togs bort från försäljningen och nu kommer den antagligen att komma upp på nytt 2017.

År 2000 köpte George Michael, som nyligen gick bort, John Lennons vita flygel för 1,7 miljoner pund. Han var rädd att den historiska klenoden skulle ha försvunnit utomlands.

Jag frågade också Janne Hansson om inte Benny Andersson kunde vara intresserad att köpa det till Abba-museet?

Nej han har nog tillräckligt med instrument, var svaret.

Brolin flygeln då den ännu fanns i Atlantis studion. Flygeln som Benny Andersson spelade på i Atlantis studion. Bild: Yle/Kjell Ekholm

Studion också till salu

Men nu söker Janne Hansson efter en ny ägare. Och han kommer inte att sälja åt vem som helst.

Jag söker ju efter en person som är beredd att driva den i samma anda som både Anders Burman (dog 2013) och jag men det är en svår bransch idag. Det är sällsynt att man spelar in i en studio som man gjorde förr.

Och Abba-fansen har också fått upp ögonen för platsen. Varje år kommer det hundratals turister som får en guidad tur i studion.

Men en verklig déjà vu blev det då soundtracket till filmen Mamma Mia skulle spelas in. Då samlade man alla musikerna som spelade på originalen, med undantag av Ola Brunkert som dog 2008 på Mallorca.

Och den som imponerade mest var Meryl Streep som kom till Stockholm för att spela in sina sånger.

Hon ville att musikerna skulle vara på plats och att de samtidigt skulle spela och hon var otroligt proffsig och det behövdes varken autotuner eller många tagningar innan det var klart, berättar Janne Hansson.

Lalla och Janne Hansson som ägt studion sedan 1983, söker nu efter en ny ägare. Ägarna till Atlantis studion i Stockholm, Lalla och Janne Hansson. Bild: Yle/Kjell Ekholm

Fokus på Metronome/Atlantis i Yle Vega på lördag kl 13.03