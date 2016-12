Elever känner sig ensamma trots att de har vänner

Stressittömät parikymppiset ja innokkaat viiskymppiset. Kaikenikäiset vanhemmat ovat parhaita, sanoo MHL-yhteisö.

Mikä on oikea ja hyvä ikä tulla vanhemmaksi? Jokaisessa iässä on omat etunsa ja ainakin jos Marja Hintikka Liven yhteisöä on uskominen, aina on oikea aika tulla vanhemmaksi. Vastapainoksi vääränikäisyysvalittelulle, pyysimme teitä listaamaan eri-ikäisten vanhempien vahvuuksia. Tässä parhaat herkut!