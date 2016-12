Nu faller domen mot Aarnio - här är bevisen och bortförklaringarna

Asianajaja Heikki Lampela on tullut tutuksi suurta huomiota saaneista oikeudenkäynneistä. Asianajaja on päämiehelle tärkeä henkilö, jolle kerrotaan syvimmät salaisuudet. Lampelan tunnetuimpia tapauksia on ollut esimerkiksi Bodominjärven surmat, insuliinimurhista tuomittu Aino Nykopp-Koski sekä Timo Rädyn ja Hilkka Ahteen välinen työpaikkakiusaamisjuttu. Usein paras puolustus on kertoa totuus.

