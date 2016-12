På jakt efter hemskog åt pärlugglan i Östnyland

Miljoona linnunpönttöä -kampanja haluaa saada koulut mukaan helpottamaan lintujen asuntopulaa. Kolopula on todellinen ongelma, jota voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta eri oppiaineissa. Siksi linnunpönttöteema sopii hyvin ilmiöoppimiseen.

