På tv i natt: Juniorlejonen piskade att bryta Sveriges suveräna segersvit

Bild: imago/IBL/ All Over Press

Bekant syn. Rasmus Asplund och Alexander Nylander jublar över mål i en av Sveriges 38 raka gruppsegrar i JVM. Bekant syn. Rasmus Asplund och Alexander Nylander jublar över mål i en av Sveriges 38 raka gruppsegrar i JVM. Bild: imago/IBL/ All Over Press

Senast Sverige förlorade en gruppspelsmatch i JVM var för tio år sedan. Under samma tid har Finland åkt på 19 förluster i gruppskedet. Nu är juniorlejonen tvingade att göra slut på en av hockeyvärldens mest imponerande sviter.

Vad?

Finland–Sverige i junior-VM i ishockey, tredje matchen för bägge lagen. Juniorlejonen har åkt på två förluster hittills, överraskande 1–2 mot Tjeckien och totalt osannolika 2–3 mot Danmark. Sverige har i sin tur tagit två segrar, 6–1 över Danmark och senaste natt med 4–2 mot Schweiz.

När?

Nedsläpp exakt klockan 0.38 finsk tid natten till fredag. Matchen direktsänds i TV2 och på Yles Arena med referat på svenska av Christoffer Herberts. Repris blir det i tvåan klockan 10 på förmiddagen och de bästa bitarna visas på nytt klockan 18 på fredag kväll.

Var?

Storarenan i Montreal eller "Centre Bell" som den heter på stadens förstaspråk franska. Teorin att intresset för junior-VM är outtömligt i Kanada har fått sig nya törnar av publiksiffrorna i årets turnering. Finlands två matcher hittills har haft en snittpublik på 4.700 åskådare. Ingen vacker siffra i en hall som rymmer drygt 21.000, låt vara att vissa läktarsektioner är stängda under gruppspelet.

Finlands förutsättningar:

Ställda mot väggen, på ruinens brant, med kviven på strupen. Använd vilka ord ni vill, men juniorlejonen är illa ute. Riktigt illa ute.

De regerande världsmästarna måste ta poäng mot Sverige för att ha avancemanget till kvartsfinal i egna händer. Om Finland blir utan poäng mot juniorkronorna är risken överhängande att lejonen blir klara för jumboplatsen i femlagsgruppen redan innan lagets sista match i gruppspelet mot Schweiz på nyårsafton.

De exakta förutsättningarna klarnar ytterligare efter den här dagens första match då Danmark möter Tjeckien. Men om Finland behöver en eller två poäng är i det här skedet av uppladdningen rätt ointressant, det som juniorlejonen behöver veta just nu är att tre poäng skapar garanterad spänning i sista omgången medan noll poäng ger alla tiders floppläge.

Det finländska spelet har gått totalt i baklås i de två första matcherna, och nu väntar en mycket starkare motståndare än Tjeckien och Danmark. Nu testas den mentala styrkan i turneringens yngsta lag.

Ett speciellt utsatt läge har tränaren Jukka Rautakorpi som har ett miserabelt saldo som finländsk juniorlandslagstränare. Läs mer om Rautakorpis och Finlands situation i Anders Nordenswans kolumn här.

Sveriges förutsättningar:

Svenska matcher i gruppspelet i JVM betyder bara en sak. Segrar.

Senast Sverige förlorade en gruppmatch var på nyårsafton 2006 mot USA, 2–3 efter förlängning. Efter det har juniorkronorna radat upp 38 raka segrar, en sanslöst imponerande svit.

Det finns många sätt att beskriva hur otrolig den blågula segerraden är, men den mest talande jämförelsen torde vara det faktum att goda JVM-nationen Finland under samma tid har förlorat 19 (!) gruppspelsmatcher. Sverige siktar på att gå igenom tionde raka turneringen utan gruppförlust, under samma decennium som juniorlejonen alltid förlorat minst en och flera gånger tre gruppspelsmatcher per JVM.

En sådan vinnarkultur genomsyrar svensk juniorhockey, och årets lag är på nytt talangfullt, intressant – och på pappret bättre än lejonen. Semifinalförlusten mot Finland i Helsingforsarenan för knappt tolv månader sedan svider ännu för svenskarna, och att redan nu kunna spela juniorlejonen betydligt längre bort från medaljerna motiverar säkert.

Håll koll på:

Rasmus Dahlin.

Hela turneringens yngsta spelare och Sveriges yngsta JVM-spelare genom tiderna. Dahlin är bara 16 år gammal, och kan inte draftas till NHL förrän 2018. ”Världens mest lovande försvarare” matchas sparsamt och klokt i VM, men hinner ändå imponera och Frölundabacken stod för 1+1 direkt i premiären mot Danmark. Väl bekant med finländska Frölundaliraren Kristian Vesalainen, kan bli kul dueller mellan klubbkompisarna.

Alexander Nylander.

Laine, Puljujärvi, Juolevi … och Nylander. I en fantastisk nordisk draft i somras gick svensken till Buffalo som åttonde spelare totalt. Har spenderat hösten med att tuffa till sig i farmlaget Rochester i AHL men släpptes till JVM och har samlat fem poäng på två matcher trots att han ännu inte visat upp sitt vassaste kunnande. Bildar en stark duo med Joel Eriksson Ek som i höstas plockade fem poäng på nio matcher för Minnesota innan han valde att flytta hem till Färjestad.

Tidigare möten:

De tre senaste JVM-matcherna mellan grannarna har varit små klassiker: En final och en semifinal med en kvartsfinal där emellan.

De minnesgoda behöver knappast påminnas om att Finland vann semifinalen i Helsingfors för ett år sedan med 2–1. De finländska poängplockarna i den matchen spelar inte VM i år, medan juniorkronorna har två av dem på plats: centern Rasmus Asplund gjorde det svenska målet framspelad av backen Jacob Larsson.

VM-finalen i januari 2014 vann Finland med 3–2 efter förlängning, medan Sverige vann lagens senaste VM-möte på kanadensisk mark, 6–3 i kvartsfinalen för två år sedan.

Årets trupper har spelat jämna matcher i höst. Med spelarna som håller till i Europa på plats vann Sverige med 4–3 efter förlängning i november, segerskytt Lias Andersson som också gjorde mål mot Schweiz. Väldigt många av dagens spelare var med i augusti i USA då juniorkronorna vann med 3–2 efter straffar och Joel Eriksson Ek satte den avgörande straffen.

Citatet:

"När man lyssnade på Rautakorpis kommentarer efter Danmarksmatchen kändes det som om man varit på tränarseminarium i Vierumäki."

Ilta-Sanomats hockeyskribent Sami Hoffrén hör till dem som efterlyser större passion hos den finländska chefstränaren.

Laguppställningarna:

Klarnar närmare nedsläpp, och kommer säkert att ändras jämfört med lagens senaste matcher. Det är omöjligt att tänka sig att Finland skulle starta på samma sätt som senast medan det svenska båset coachade aktivt i den tredje perioden mot Schweiz. Blågult hittade snabbt en ny effektiv första kedja då Nylander och Eriksson Ek fick sällskap av Frölundas Carl Grundström med segermålet som följd.

Referentens tips:

Sett till hur lagens matcher sett ut hittills i VM, hur de senaste tio åren i JVM:s gruppspel utvecklat sig och hur finländska juniorlandslag spelat med Jukka Rautakorpi som tränare talar det mesta för en svensk seger.

De som vill hitta logiska argument för en finländsk triumf pekar på det faktum att motivation ofta slår klass, att Sverige haft betydligt kortare vila inför matchen och att alla sviter tar slut nån gång.

Jag säger kryss efter ordinarie matchtid. 2–2 och en eller två poäng som gör att Finlands hopp lever inför slutomgången.