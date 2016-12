Slutlunchat för denna vinter i Dalsbruk

I Dalsbruks hamn håller ms Stella på att lossa. Isen har ännu inte lagt sig över Bruksfjärden och solen skiner från en klarblå himmel. Från det gula stenhuset sprids doft av bacon och inne på restaurangen sitter män i arbetsoveraller och njuter av lunchmaten.

Gul stenbyggnad i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell Ingången till restaurang Portside i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell Förbindelsebåten Stella i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell

Men männen är lätträknade och för krögaren Mikko Rautiainen betyder det bara en sak.

Det lönar sig helt enkelt inte att hålla öppet, säger Rautiainen. Efter nyår stänger restaurang Portside och öppnar igen först i slutet av februari.

- Inte är det något roligt. Nog skulle man gärna ha öppet och erbjuda service i Dalsbruk, säger Rautiainen som nog vet att han är den enda som vintertid erbjuder lunch i Dalsbruk. '

- Men det bara inte går.

Mikko Rautiainen tog över Portside för tre år sedan. Krögare Mikko Rautiainen bakom disken i restaurang Portside i Dalsbruk. Bild: Yle/Monica Forssell

För att få det hela att gå runt har Rautiainen räknat ut att han skulle behöva ha cirka 80 kunder per dag, men det når han inte upp till.

Somrarna går ju bra men sen när hösten kommer blir det ganska lugnt ― Mikko Rautiainen

Själv åker han nu till Lappland för att jobba och restaurangens fyra anställda är permitterade från och med årsskiftet.

- Redan höstsäsongen var ganska lugn och det kommer bara inte tillräckligt med gäster. Förra vintern var också ganska lugn och jag är rädd för att den kommande vintern kommer att vara ännu lugnare.

Enligt Rautiainen har det under de tre år han nu drivit restaurang i Dalsbruk bara blivit tystare.

- Nog är det ganska krävande. Somrarna går ju bra men sen när hösten kommer blir det ganska lugnt.

Flera orsaker till negativ trend

Enligt Rautiainen är en orsak till den negativa trenden att Kimitoöns kommun inte längre har lika många anställda som tidigare i Dalsbruk.

Vid Kimitoöns kommun hävdar man ändå att det de facto jobbar fler kommunalt anställda i Dalsbruk nu än för några år sedan.

År 2012 var antalet personer som jobbade i Dalsbruks ämbetshus 27 och i dag är antalet 32. Bland de kommunalt anställda som har kontor i Dalsbruk är en del ändå sådana som jobbar mycket ute på fältet och inte nödvändigtvis lunchar i Dalsbruk varje dag.

Förstående kunder

Mikko Rautiainen tror också att tiderna ändrats och att människor helt enkelt inte har lika mycket pengar som tidigare att röra sig med. Sådant inverkar på möjligheterna att äta på restaurang.

Bland kunderna väcker beslutet att stänga för vintern förståelse.

- Inte är det ju roligt att man måste stänga till vintern men Dalsbruk är ju en säsongsbetonad ort så nog är det ju helt förståeligt, säger Daniel Nyman, privatföretagare på orten.

Sommarorterna Dalsbruk, Hangö, Ekenäs

Rautiainens åsikt är att Dalsbruk på samma sätt som till exempel Hangö eller Ekenäs är sommarorter. Både i Hangö och i Ekenäs är många restauranger öppna bara under sommaren. Rautiainen får delvis medhåll av Carina Holmberg som tillsammans med sin syster Clara Holmberg-Nordell driver Café Four C i Dalsbruk.

Clara Holmberg-Nordell och Carina Holmberg tycker att det börjar finnas en cafékultur i Dalsbruk men en restaurangkultur saknas. Clara Holmberg-Nordell och Carina Holmberg bakom disken i café Four C. Bild: Yle/Monica Forssell

Holmbergs vill ändå att man också värnar om ortsborna.

- Man får inte glömma dem, säger systrarna Holmberg som själva är nöjda med kommersen.

- Vi har ju varit nöjda från första början, men visst är det tyst och lugnt den här tiden på året, medger Holmberg. Man måste bara hitta på annat som stöder verksamheten.

Pensionat Panget, utanför Dalsbruk, erbjuder också lunch men får kämpa hårt för att locka kunder. Under mellandagarna är pensionatet stängt. Pensionat Pangets ytterdörr med skylten "Closed". Två katter framför dörren. Bild: Yle/Monica Forssell

Birgitta Holmström, som driver pensionat Panget strax utanför Dalsbruk i byn Kulla, håller med om att det lönar sig att ha många ben att stå på. Att syssla med matservering på Kimitoön kräver också en hel del påhittighet och marknadsföring, tycker Holmström.

- Det ska vara lite extra grejer för att dra folk och det ska vara mycket nya grejer.

- Men nyhetens behag är kort, vet Holmström som bland annat provat på thailändsk mat i sin lunchrestaurang. Först är det väldigt mycket folk som kommer, sen är det nästan ingen.

Den enes död den andres bröd

Att restaurang Portside tar time out kan påverka andra i branschen positivt, men till exempel Four C har inte planer på att i någon större utsträckning börja servera lunchmat.

- Säkert märks det på ett eller annat vis men själv tycker jag att vi alla behövs och att det är synd om inte någon erbjuder lunch i Dalsbruk vintertid. Nog finns här ju ändå arbetande människor som behöver få mat någonstans.

Bord med röd bordduk på pensionat Panget. Bild: Yle/Monica Forssell

Restaurangkultur saknas

För att det ska löna sig för restauranger och caféer att hålla öppet också under vintern då turisterna lyser med sin frånvaro, skulle det helt enkelt behövas fler invånare eller fler företag med anställda i den södra delen av Kimitoöns kommun men Holmberg efterlyser också en restaurangkultur på orten.

- Kanske man skulle kunna gå lite mera ut och äta. Cafékulturen tycker vi att håller på att komma hit men kanske restaurangkulturen saknas, säger Holmberg.