Turkiet: Eldupphör i Syrien före nyår

Unkari on tullut tunnetuksi poikkeuksellisen kovasta asenteesta pakolaisia kohtaan. Maan johto on osoittanut avoimen vastenmielisyytensä pakolaisia kohtaan ja myös viranomaiset ovat kovakouraisia tulokkaista kohtaan. Unkarissa asuu jo sosialismin aikojen perua pari tuhatta syyrialaista, jotka ovat päätyneet maahan aikoinaan opiskelemaan. Unkarin syyrialaisia kova pakolaispolitiikka hämmentää. Syyrian tilanne on myös jakanut pienen diasporan kahtia: presidentti Bašar al-Assadin kannattajiin ja kiiheksiin vastustajiin. Ulkolinja: Rajojen Eurooppa Yle Areenassa.

Syksyllä kiihtyneen pakolaiskriisin aikana Unkari tuli kuuluisaksi poikkeuksellisen kovasta pakolaispolitiikasta. Kun pakolaisia alkoi saapua suuria määriä Serbian ja Kroatian kautta, jäivät he aluksi jumiin budapestilaiselle rautatieasemalle. Unkari oli myös ensimmäinen maa, joka ryhtyi sulkemaan rajojansa aidalla ja piikkilangalla.