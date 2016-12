Vasa stadsteater hade framgångsrikt teaterår

Eppu Nuotio on monipuolinen ja tuottelias kirjoittaja. Vuodesta 1994 lähtien häneltä on julkaistu lähes 70 kirjaa. Joukossa on niin dekkareita ja lastenkirjoja kuin myös romaaneja, näytelmiä ja runoja. Lukuisat samanaikaisesti työn alla olevat kirjoitusprojektit ovat tehneet hänestä tehokkaan organisoijan.