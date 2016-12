Vindkraft på Kimitoön – vad hände?

Helsinki luopuu lähivuosikymmeninä hiilen poltosta. Sen tilalle tulee joko puuhaketta tai Loviisan ydinvoimalassa lämmitettyä vettä. Molemmissa ratkaisuissa on ongelmansa. Todennäköinen valinta on hake, vaikka se onkin likaisempi vaihtoehto. Hake on biopolttoainetta ja uusiutuvaa, ydinvoima puolestaan ei.

Olen tehnyt vuosien varrella useita energia-aiheisia MOT-ohjelmia ja keskustellut niitä tehdessäni ulkomaalaisten energia-asiantuntijoiden kanssa.