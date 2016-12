49-årig man från Vasa döms till livstids fängelse

Henkka on istunut elinkautista jo lähes 12 vuotta. Keravan avovankilaan hän pääsi yhdeksän vuoden suljetussa vankilassa olon jälkeen. Lähes koko aikuisikänsä vankilassa ollut on pulassa hyvinkin arkisissa asioissa. Matkapuhelimet ovat muuttuneet ja internetin tulo on kummallista.

Kolmekymppinen Sonny Nyman eli Henkka on suorittanut elinkautista vankeusrangaistusta jo lähes 12 vuotta. Keravan avovankilaan hän pääsi yhdeksän vuoden suljetussa vankilassa olon jälkeen. Ensimmäiset kuusi kuukautta avovankilassa Henkka työskenteli vankilan keittiössä. Isona syynä vieraantumiseen yhteiskunnasta hän pitää internetiä