Att klättra är nödvändigt

2020 är sportklättring en av grenarna i sommar-OS i Tokyo. Inte så konstigt med tanke på att intresset för sporten bara under några år har ökat tiofalt, också här i Finland. Men vad är det egentligen i klättrandet som fascinerar?

Enligt Nils Ragnar Gustavsson i Den stora boken om klättring lär den norske filosofen och klättraren Arne Naess en gång ha sagt ”Det är inte jag som började klättra, vi klättrade alla som barn, jag har bara fortsatt, det är ni som har slutat”.

Ja, varför slutade vi klättra när vi blev vuxna? Som barn klättrade vi i träd, på bokhyllor och på stenar, utan rädsla för varken höjden eller för att falla. Sen växte vi upp och klättrandet försvann.

Men det finns de som av en eller annan orsak har hållit i - eller hittat tillbaka till - lusten att klättra.

Intresset för klättringen som sport och hobby har under bara ett par decennier ökat explosionsartat också här hemma. I 1960-talets Finland var det ett tjugotal ivriga äventyrare som klättrade, i mitten av 1990-talet var de redan ett par tusen. Idag är antalet personer som sysslar med klättring uppe i flera tiotusentals och intresset ökar hela tiden.

De som klättrar på professionelll nivå är dock fortfarande få. Det finlänska landslaget (2016) består av tre personer, Anna Laitinen, Anthony Gullsten och Ilari Kelloniemi.

Men varför klättring?

Då jag hösten 2006 deltog i en grundkurs i väggklättring fastnade jag direkt. Mitt intresse för idrott i övrigt hade varit rätt svalt och att gå på gym kändes (och känns fortfarande) tråkigt och onaturligt. Klättringen däremot bjöd omedelbart på alldeles nya former av spänning på flera olika plan, spänning som håller i sig än idag: den får mig att tänja på mina fysiska och psykiska gränser och att kämpa för att nå dit jag vill. Klättringen stärker min tro på mig själv och mina möjligheter.

Känslan av seger då jag har klarat en rutt är beroendeframkallande och oerhört belönande. Vetskapen om att det ligger en viss fara i klättrandet förstärker den upplevelsen, det är trots allt inte en helt riskfri hobby. Här bestämmer var och en själv hur stora risker man vill ta. För egen del har jag inget behov av att utmana ödet mer än nödvändigt, vilket också gör att jag aldrig kommer att bli mer än en glad hobbyklättrare. Men för den som känner för att satsa allt och nå riktigt långt är möjligheterna gränslösa.

Klättringen bjuder på fina naturupplevelser. Utsikten från Olhavanvuori i Repovesi nationalpark är magisk. Utsikt från Olhavanvuori i Kouvola. Bild: Yle / Monica Eklund

Det är inte målet utan resan

Idag talas det mycket om hur vi på grund av det ständiga flödet av information utvecklar gräshoppshjärnor som inte klarar av att koncentrera sig på en sak i taget. Klättringen är ett bra botemedel mot detta. Den tvingar en att fokusera. På väggen går det inte att fundera på bilen som borde föras på service, på arbetsuppgiften som blev ogjord eller på dammråttorna under soffan, på väggen är det bara nuet som gäller och att ta sig uppåt, en centimeter i taget. Och helst utan att falla.

Det finns alltid en lite svårare klättringsrutt att jobba med, det finns alltid ett lite högre berg att ta sig upp för. Därför blir klättringen aldrig tråkig.

Miley Cyrus' låt Climb, som har skrivits av Jessi Alexander och Jon Mabe för filmen Hannah Montana, beskriver rätt bra klättringens inre väsen - och livet i största allmänhet:

"There’s always gonna be another mountain

I’m always gonna wanna make it move

Always gonna be a uphill battle

Sometimes I’m gonna have to lose

Ain’t about how fast I get there

Ain’t about what’s waiting on the other side

It’s the climb"