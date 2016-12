Fredrik Smulter hjälper dig med dina nyårslöften

Smulter satsar allt på att försvara titeln och vinna sitt femte guld under VM i Rödby i Danmark den 19-24 april.

Smulter satsar allt på att försvara titeln och vinna sitt femte guld under VM i Rödby i Danmark den 19-24 april. Bild: Jeanette Östman

Från hockeycoach till livscoach, varför inte? Tjuren från Malax analyserar, ger råd och peppar dig med dina nyårslöften.

Den fyrfaldige världsmästaren i bänkpress, Fredrik Smulter, är numera även hockeytränare. Under Fredrik Smulters vakande öga gjorde Malax IF succé under hösten och efter nyår deltar man i kvalserien till division 2.

Tjuren från Malax fixar det mesta. Vi tänkte testa på hans talang som livscoach. Nu har du chansen att få råd av Freddi så här inför det nya året. Ta din chans!

Svaren hör du i Yle Vega på nyårsafton kl.11.30.