Juniorlejonen har tränat i rinken endast en gång under JVM – ”Visst känns det lite konstigt”

Urho Vaakanainen (arkivbild). Urho Vaakanainen Bild: Jari Pekkarinen / All Over Press

Jukka Rautakorpis tränarstab har fått ta emot en drös kritik under det pågående junior-VM i Kanada. Den senaste att ställa sig bland kritikerna är backen Urho Vaakanainen, som berättar för Yle Urheilu att laget tränat på is endast en gång under turneringen.

– Visst känns det lite konstigt då man är van att stå på isen varje dag. Alla tränare gör som de vill, men som spelare vill man gärna ut på isen, säger Vaakanainen.

Det har rapporterats om stora meningsskiljaktigheter mellan spelarna och träningsstaben under den pågående turneringen. Inför ödesmatchen mot Sverige hade spelarna ordnat ett eget krismöte dit tränarna inte var välkomna.

Resultatet var den bästa perioden av ishockey som juniorlejonen presterat under pågående JVM.

– Vi pratade om vissa förändringar som vi ville se och efter det så gick kaptenen (Olli Juolevi red.anm.) och snackade med tränarna. Tränarna var OK med våra förslag och sedan såg spelet ut som det gjorde, berättar Vaakanainen.

Matchen slutade ändå i en 1-3-förlust för juniorlejonen. Vaakanainen själv medger att ingen i laget hade förutspått magplasket i JVM.

– Ingen hade väntat sig att vi ligger på noll poäng efter tre matcher. Det är ett dåligt resultat, konstaterar Vaakanainen.