Naturväktarna presenterar stolt årets naturfoton

Suomalaiset amatööri- ja ammattilaiskuvaajat ovat taltioineet syksyn aikana hellyyttäviä kohtaamisia eläinten kanssa. Kuvat jätettiin Luontovuoden syyskuvahaasteeseen ja ne valikoitiin tähän galleriaan yli 6000 luontokuvan joukosta.

Luontovuoden eläinkoosteeseen on valittu #uusiluontokuva-galleriasta 20 söpöintä eläinkuvaa. Kaikki kuvat on otettu syksyn 2016 aikana eri puolilta Suomea. Mukana on kaikeinkokoisia ja -karvaisia eläinkavereita.