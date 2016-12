Året 2016 i bilder: Flyktingkontroller, brexit, Trump – och terrordåd i Bryssel, Nice och Berlin

Året 2016 handlade till stor del om flyktingar som desperat försökte fly från svåra förhållanden - för att stå framför taggtrådsstängsel. Till och med Sverige skärpte sina gränskontroller. År 2016 var också ett år då många stora musikartister avled.

Id-kontroll på Kastrup Id-kontroll på Kastrup 4.1.2016. Bild: EPA/NILS MEILVANG

4.1 Skarp kritik riktades mot svenska id-kontroller

Patrik Laine vann bland annat JVM-guld under det gångna året – och är en stark kandidat för titeln årets idrottare i Finland. Patrik Laine lyfter JVM-bucklan, januari 2016. Bild: Yle/Tomi Hänninen

5.1 Finland vann juniorvärldsmästerskapet i ishockey på hemmaplan i Helsingfors.

Stockholm Stockholm Bild: EPA / Henrik Montgomery

7.1 Den svenska historikern Dick Harrison förklarade svenskarnas okunnighet om finlandssvenskar med att svenskarna är "minst historiekunniga i hela västvärlden".

David Bowie David Bowie Bild: EPA/Nils Meilvang

10.1 Den brittiska musikern David Bowie dog 69 år gammal.

Oxfam publicerade en rapport om de rikaste Louis Vuitton i Bangkok. Bild: EPA/RUNGROJ YONGRIT Oxfam publicerar rapport om att världens 62 rikaste personer äger lika mycket som hälften av världens befolkning.

Zikaviruset väckte stor oro bland gravida Besprutning i Dominikanska republiken i syfte att avlägsna zetavirus hos myggor. Bild: EPA/ORLANDO BARRIA globalt hälsolarm på grund av zikaviruset.

Talman Maria Lohela (Sannf) krävde att mötesspråket skulle vara engelska då Sveriges talman kom på officiellt besök Riksdagens talman Maria Lohela Bild: Markku Ulander/Lehtikuva Mötesspråket blev plötsligt engelska då talmannen från Sveriges riksdag kom på officiellt besök i riksdagen i Helsingfors.

Många flyktingar möttes av stängda gränser. Flyktingläger i Grekland, nära gränsen mot Makedonien den 8 mars 2016. Bild: EPA/Zoltan Balogh Makedonien, Kroatien och Slovenien stängde gränserna för flyktingar söderifrån.

Bryssel - en stad i sorg och chock Blommor och ljus till minne av de som dödades i Bryssel 22.3.2016. Bild: EPA/GREGOR FISCHER Tre självmordsattentat vid samma tidpunkt på olika håll i Bryssel dödade över 30 människor och skadade över 250.

Privatpersoner och företag under lupp. En hög papper och texten #panamapapers Bild: Svenska Yle / grafik Johan Lindström

3.4 Yle och flera andra medier i världen publicerade uppgifter om de så kallade Panamadokumenten som avslöjade makthavarnas skatteparadisbolag. Dokumenten visade hur företag och privatpersoner fått hjälp med skattesmitning av advokatbyrån Mossack Fonsenca. Också Nordea utpekades.

"Prince var mer än många bra poplåtar" Prince Bild: EPA/BALAZS MOHAI CORBIS OUT

21.4 Den amerikanska artisten Prince hittades död i sitt hem. Han hade tagit en överdos av smärtstillande medel.

Riki Sorsa. Riki Sorsa. Bild: Cancerorganisationerna.

10.5 Sångaren Riki Sorsa dog i lungcancer 63 år gammal.

"Lasse Mårtenson har tonsatt vårt sjökort" Lasse Mårtenson Bild: All Over Press

14.5 Artisten och kompositören Lasse Mårtenson avled 81 år gammal.

Kronprinsessan Victoria med prins Oscar i famnen. Kronprinsessan Victoria med prins Oscar i famnen. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

27.5 Kronprinsessan Victorias och prins Daniels andra barn, prins Oscar, döptes i Slottskyrkan i Stockholm.

Samlingspartiets nya ordförande Petteri Orpo. Samlingspartiets nya ordförande Petteri Orpo Bild: Petteri Paalasmaa / AOP

11.6 Petteri Orpo besegrade Alexander Stubb på partikongressen i Villmanstrand och blev ny ordförande för Samlingspartiet.

Li Andersson valdes till Vänsterförbundets ordförande. Li Andersson, Vänsterförbundet Bild: Stina Sirén/Yle

6.6 Li Andersson valdes utan motkandidater till Vänsterförbundets nya ordförande på partikongressen i Uleåborg. Hon efterträdde Paavo Arhinmäki.

Anna-Maja Henriksson besegrade SU-ordförande Ida Schauman och riksdagsledamot Anders Adlercreutz. En leende Anna-Maja Henriksson med blombuketter på bordet och Sfp-plansch i bakgrunden. Bild: Bengt Östling/Yle

12.6 Anna-Maja Henriksson valdes till SFP:s nya ordförande efter Carl Haglund på partidagen i Åbo. Hon är den första kvinnan på posten.

Hufvudstadsbladet kommer också i fortsättningen ut alla dagar, men Västra Nyland och Östnyland går ner till två dagar i veckan. Hbl Bild: Niklas Evers

22.6 KSF Media meddelade att 53 årsverken - ungefär en fjärdedel av personalen - försvinner. Tidningarna Östnyland och Västra Nyland börjar utkomma bara två dagar i veckan.

Ett splittrat Storbritannien röstade för att lämna EU. Brexit stöddes av 51,9 procent medan 48,1 procent ville att Storbritannien skulle stanna kvar i EU. Storbritanniens och EU:s flagga framför Big Ben. Bild: EPA

23.6 Britterna valde i en folkomröstning att lämna EU. Processen går under namnet brexit.

Theresa May anses vara en tuff förhandlare. Theresa May Bild: EPA/WILL OLIVER

13.7 Theresa May tog över som brittisk premiärminister efter David Cameron som avgick efter brexitbeslutet.

Enligt ögonvittnen hade chauffören kört lastbilen i sicksack som om han ville köra på så många som möjligt. Lastbilen som körde på människor i Nice på torsdagskvällen. Bild: EPA / ANDREAS GEBERT

14.7 En man av tunisisk börd körde med lastbil medvetet in bland folk på strandpromenaden i Nice på Frankrikes nationaldag. Totalt 86 människor dödades och över 400 skadades.

Affärsmannen Kaarlo (Kalle) Anttila grundade Anttila på 1950-talet som postorderföretag enligt amerikansk modell. Varuhusen kom senare. Anttilaskylt i Åbo. Anttila stänger i Åbo 2014. Bild: Yle/Nora Engström

19.7 Varuhuskedjan Anttila gick i konkurs.

OS i Rio de Janeiro. OS i Rio de Janeiro börjar. Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

5.8 Sommar-OS i Rio de Janeiro inleddes

Pojke som räddats i Aleppo, Syrien. Bild av ett barn som sitter i ambulans efter att ha skadats i en flygräd mot ett rebellkontrollerat område i Aleppo i Syrien. Bilden har publicerats av en grupp som motsätter sig den syriska regeringen. Bild: EPA/ALEPPO MEDIA CENTER

Ett barn sitter inne i en ambulans efter att ha skadats i en flygräd mot ett rebellkontrollerat område i Aleppo i Syrien. Bilden publicerades av en grupp som motsätter sig den syriska regeringen, och blev snabbt en ikonisk bild av kriget i Syrien.

En skadad kvinna lyfts ut ur ruinerna i Amatrice En skadad kvinna lyfts från ruinerna i Amatrice Bild: EPA/MASSIMO PERCOSSI

24.8 Närmare 300 människor omkom i en jordbävning i mellersta Italien.

Delfiner i Särkänniemi delfinarium. Delfiner i Särkänniemi delfinarium Bild: Yle/ Mika Kanerva

28.8 Delfinerna i Särkänniemi transporterades med flyg till Grekland i en mörkad operation.

President Sauli Niinistö tog med sig Maria Turtschaninoffs succébok Maresi som gåva när han träffade Barack Obama i USA. Maria Turtschaninoff är en av Vegas sommarpratare 2015 Bild: YLE/ Tiina Grönroos

Det gick riktigt bra för författaren Maria Turtschaninoff. Rättigheterna till boken Maresi har sålts till 17 länder.

Colombias president Juan Manuel Santos och Farcledaren Rodrigo Londono Echeverri, alias "Timochenko" gratulerar varandra vid underteckningsceremonin. Kubas president Raul Castro följer med i bakgrunden Colombias president Juan Manuel Santos och Farcledaren Rodrigo Londono Echeverri, alias "Timochenko" gratulerar varandra vid underteckningsceremonin. Kubas president Raul Castro följer med i bakgrunden Bild: EPA/MAURICIO DUENAS CASTANEDA

26.9 Colombias regering och Farc-gerillan undertecknade ett historiskt fredsavtal som ska göra slut på över 50 år av inbördeskrig. I oktober fick Colombias president Juan Manuel Santos Nobels fredspris.

Utredningsgruppen JIT lägger fram detaljer om varifrån missilen avfyrades Ian McCartney, Tan Sri Dato Sri Khalid Bin Abu Bakar, Fred Westerbeke, Vitali Maiakov, Dmytri Storozhuk, Stanny de Vlieger, Frederix van Leeuw of the Joint Investigation Team at the NBC Congress centre in Nieuwegein, The Netherlands, 28 September 2016. T

28.9 En internationell undersökningskommission fastslog att Malaysia Airlines flight 17 sköts ned över östra Ukraina av en Buk-luftvärnsmissil som avlossades från rebellkontrollerat område.

Kersti Kaljulai vill bland annat se över det estniska skattesystemet. Kersti Kaljulaid Bild: EPA/VALDA KALNINA

3.10 Kersti Kaljulaid valdes till Estlands president efter en snårig politisk process. Hon efterträdde Toomas Hendrik Ilves som varit president sedan 2006.

Bengt Holmström Porträtt av Bengt Holmström, mottagare av ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Bild: Yle/Christian Vuojärvi

10.10 Den finlandssvenska nationalekonomen Bengt Holmström blev den femte finländaren som får ett personligt Nobelpris. Han delade ekonomipriset med britten Oliver Hart.

:"Gillar Bellman, Stagnelius, Strindberg, Björling, Martinson. Också övriga intressen omfattar idrott, österbottnisk flora, Munsalamenuett. Är ganska lycklig.” Lars Huldén Bild: Charlotta Boucht

11.10 Författaren Lars Huldén avled 90 år gammal.

Bob Dylan bidragit till nya poetiska uttryck i den amerikanska sångtraditionen, sägs det i Svenska Akademiens prismotivering. Bob Dylan Bild: Wikimedia commons.

13.10 Låtskrivaren, författaren, regissören, poeten och en av frontfigurerna inom populärmusiken sedan fem årtionden tillbaka, Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman), fick Nobelpriset i litteratur.

Här är huset som ska bli familjegrupphem. Enligt grannarna ger det en fullständigt felaktig bild av medelfinländarens vardag. Tegelbyggnad. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

4.11 Grankulla hamnade i rubrikerna då det framgick att en del Grankullabor försökte stoppa ett boende för flyktingbarn.

Tända ljus på olycksplatsen i Kimito. Tända ljus på olycksplats i Kimito. Bild: Yle / Monica Forsell

5.11 En personbil körde av vägen i Dragsfjärd på Kimitoön. Tre personer omkom omedelbart, och en fjärde person avled på sjukhus dagen därpå.

Leonard Cohen, 80 år. Leonard Cohen under firandet av sin 80-årsdag. Bild: EPA/YOAN VALAT

7.11 Den kanadensiska musikern och poeten Leonard Cohen avled 82 år gammal.

Donald Trump är USA:s nästa president, och har chockerat experter och opionsmätningar. Här med hustrun Melania och sonen Barron under valnatten. Donald Trump håller tal efter segern. Bild: SHAWN THEW

8.11 Republikanen Donald Trump vann presidentvalet i USA.

Förbindelsebåten Falkö. Förbindelsebåten Falkö en dimmig höstmorgon Bild: Yle/Lotta Sundström

17.11 Kommunikationsministeriet meddelade att avgifter ska införas på förbindelsebåtarna i skärgården. Skärgårdsborna protesterade kraftigt.

Roman Eremenko hade en tung höst. Roman Eremenko. Bild: /All Over Press

18.11 Fotbollsförbundet Uefa meddelade att fotbollsspelaren Roman Eremenko är avstängd i två år på grund av bruk av kokain.

Fidel Castro talar i Havanna 1978. Fidel Castro talar i Havanna 1978. Bild: By Marcelo Montecino

25.11 Kubas förra långvariga ledare Fidel Castro avled 90 år gammal.

Ljus utanför restaurang Vuoksenvahti i Imatra där tre kvinnor sköts ihjäl. Ljus utanför restaurang Vuoksenvahti i Imatra där tre kvinnor sköts ihjäl.

3.12 Tre personer dödades i ett skottdrama i Imatra. Gärningsmannen konstaterades lida av psykiska problem.

Gäster på slottsbalen 6.12.2016. Collage av gäster på slottsbalen Bild: Yle

6.12 Tv-sändningen från slottsbalen på självständighetsdagen slog alla tiders rekord med 2,7 miljoner tittare. Se fler bilder här

Saara Aalto i X Factor Saara Aalto i X Factor Bild: Syco / Thames / Dymond / All Over Press

11.12 Finländskan Saara Aalto blir tvåa i den brittiska sångtävlingen X Factor. Saara Aalto klarade sig ända till slutfinalen i den brittiska X Factor-musiktävlingen.

Svart T-tröja med texten "Hur täcks ni?" i vit text. Bild: Yle Mats Nylund Mats Nylund. Bild: Yle/Louise Lindberg

12.12 Riksdagsledamot Mats Nylund (SFP) skapade ett bevingat uttryck med "Hur täcks ni, bästa regering? Hur täcks ni? Och jo, ni täcks." under riksdagsdebatten om jourreformen. Frasen "Hur täcks ni" finns även tryckt på t-skjortor. Jourreformen uppmärksammades också i svenska medier. Den 20 december godkände riksdagen jourreformen som innebär att Vasa sjukhus blir utan omfattande jour.

Chefredaktör Atte Jääskeläinen vid Yle anser inte att det har förekommit självcensur. Personfoto Bild: Yle Bildtjänst

14.12 Två journalister på Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsredaktion sade upp sig efter uppståndelse kring nyheter om statsminister Juha Sipilä. Problem uppstod i samband med diskussioner kring jävighet och påtryckning på journalister.

JK Jaakko Jonkka: Regeringen försöker undvika att ärenden granskas i grundlagsutskottet. Jaakko Jonkka Bild: Yle

18.12 JK Jaakko Jonkka säger i Helsingin Sanomat att han blivit sidsteppad av regeringen i lagberedningen. Flera professorer i statskunskap och juridik blev upprörda.

Brandenburger Tor upplyst i den tyska flaggans färger hedrar minnet av offren för attacken. Brandenburger Tor upplyst i den tyska flaggans färger hedrar minnet av offren för attacken. Bild: EPA/PAUL ZINKEN

19.12 En långtradare körde in på en julmarknad i Berlin och minst 12 människor dödades. Den misstänkta gärningsmannen, en 24-årig tunisier och IS-anhängare, blev senare ihjälskjuten av italiensk polis i Milano.

Syriska familjer flyr från östra Aleppo. Syriska familjer flyr östra Aleppo 29 november 2016. Bild: EPA/ALEPPO MEDIA CENTER

22.12 De sista rebellkrigarna rapporteras ha gett upp och lämnat Aleppo.

George Michael blev världskänd på 1980-talet, Den brittiska popartisten George Michael har avlidit. Bild: EPA/STEPHANE REIX

26.12 Den brittiska popsångaren George Michael dog. Han blev 53 år gammal.

En Star Wars-stjärna slocknade. Carrie Fisher "prinsessan Leia" avled i sviterna av en hjärtattack. Prinsessan Leia håller i ett vapen, reklambild från filmen A New Hope 1977. Bild: imago/United Archives/ All Over Press

28.12 Den amerikanska skådespelaren Carrie Fisher avled. Hon blev 60 år gammal. Carrie Fisher blev världskänd för sin roll som prinsessan Leia i Star Wars-filmerna.

Carrie Fisher och Debbie Reynolds i Los Angeles i januari år 2015. Carrie Fisher och Debbie Reynolds på en gala i Los Angeles i januari 2015. Bild: EPA / PAUL BUCK

29.12 Skådespelaren Debbie Reynolds avled bara en dag efter att hennes dotter, skådespelaren Carrie Fisher, dog.

Tingsrätten ansåg att Aarnios brott var speciellt allvarligt eftersom han vid tidpunkten för brotten var en högt uppsatt polischef Jari Aarnio Bild: AOP

29.12 Den tidigare narkotikachefen vid Helsingforspolisen Jari Aarnio dömdes till tio års ovillkorligt fängelse för fem grova narkotikabrott och 17 andra brott.