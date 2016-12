Mannen som upptäckte The Beatles är död

En tidig bild från 1960 på The Beatles med John Lennon, George Harrison, Pete Best, Paul McCartney och Stu Sutcliffe.

The Beatles första manager, Allan Williams, har dött 86 år gammal, skriver BBC. Williams är den som fått ta åt sig äran för att ha upptäckt det brittiska musikundret.

The Beatles historia började 1960 på klubben Jacaranda i Liverpool som ägdes av Allan Williams. Jacaranda på Slater Street var många av de yngre musikernas favoritställe vid den tiden.

Paul McCartney, John Lennon och Lennons studiekompis Stuart Sutcliffe fanns bland klientelet och frågade Williams om de kunde spela på klubben. Williams gav med sig på villkor att McCartney och co hjälpte till med att dekorera stället.

Därefter hjälpte Williams gruppen att få spelningar på andra ställen. I augusti 1960 körde Williams The Beatles till Hamburg i Tyskland så att de skulle få möjligheten att spela inför en lite större publik. Då bestod The Beatles av McCartney, Lennon och Sutcliffe, tillsammans med Pete Best och George Harrison.

The Beatles gick vidare med Brian Epstein som manager. På bilden John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison. En pressbild på The Beatles klädda i kostymer. Bild: Future film/Apple corps

– Jag har alltid varit stolt över The Beatles och stolt och glad över att ha fått vara en liten kugge i hjulet för en av de mest kända grupperna i världen, sade Williams i en intervju med The Liverpool Echo 2010.

Williams sade också att de år 1960 inte visste vilken guldgruva The Beatles skulle bli eller att de var på väg att göra historia. 1961 lämnade Williams The Beatles och senare skrev gruppen under ett kontrakt med Brian Epstein.

– Det var en sådan fin tid ändå. Jag ångrar ingenting.

I boken The Beatles Antology beskriver Paul McCartney Williams som en liten lokal manager, både vad gäller längden och rösten, skriver BBC.

– En liten walesare med en liten hög röst, en fantastisk kille och en stor inspiratör, även om vi brukade ta micken från honom.