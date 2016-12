Nytt år, nya tider - här är musiken som ser framåt

Och så står vi igen inför ett alldeles splitternytt år, fyllt av möjligheter och utmaningar! Här kommer lite extra energi för det nya året i form av fyra framåtseende låtar. Här är musiken som vägrar se bakåt!

Vi går mot bättre tider - Ulf Lundell

"Vi går mot öst

Vi går mot väst

Vi går mot ljus, vi går mot liv

Vi går mot fest

Vi går mot bättre tider

Tro mig, tro mig

För det har tiderna själva bestämt"

Ulf Lundell. Ulf Lundell Bild: Betasjufem

Vi går mot bättre tider är från Ulf Lundells platta Längre inåt landet, från 1980. Men innehållsmässigt kunde den lika gärna vara skriven idag. "Svartsynen kramar dig sönder och samman / Död, pest och pina / Är inne i år", sjunger han hamrandes på sitt piano, för att sedan konstatera att "allt det där är skitsnack" och "Men tar man sig en titt på själva / Innersta kärnan / Ser man framtidens skepp / och det är vårt".

Orignalinspelningen slutar dock med att Lundell i ungefär fyrtio sekunder söker (?) efter ett lämpligt slut på låten. Var utgången kanske trots allt inte så självklar?

I Can See Clearly Now - Johnny Nash

I Can See Clearly Now är en låt av den amerikanske sångaren Johnny Nash från 1972. Låten blev en grym hit, såldes i en miljon exemplar och låg etta på Billboard Hot 100 i fyra veckor. Nash och I Can See Clearly Now bidrog till att popularisera reggaen internationellt och han samarbetade också med Bob Marley.

It's gonna be a bright sunshiny day, sjunger Johnny Nash. Johnny Nash, amerikansk sångare känd för låten I can see clearly now Bild: CC BY-SA 2.0, badgreeb records

I låten sjunger Johnny Nash om hur han nu kan se klart när regnet och smärtan har försvunnit och hur det kommer att bli en klar och solig dag.

"Oh, yes I can make it now the pain is gone

All of the bad feelings have disappeared

Here is that rainbow I've been praying for

It's gonna be a bright (bright)

Bright (bright) sunshiny day"

I'm So Glad - Cream

Originalet skrevs av den amerikanske bluessångaren och gitarristen Skip James och gavs ut 1931. Men det var bandet Cream som gjorde sången känd 35 år senare då de 1966 spelade in den på sin skiva Fresh Cream. I Cream ingick Eric Clapton (gitarr och sång), Jack Bruce (bas och sång) och Ginger Baker (trummor).

Cream, med fr.v. Baker, Bruce och Clapton. Brittiska rockbandet Cream, med Baker, Bruce och Clapton. Bild: Wikimedia Commons, General Artists Corporation (management) /Atco Records

Här har man ju nog inte lagt ner så mycket tid på lyriken direkt. Låten byggs till största delen upp av orden "I'm so glad". Ibland varvas texten med bara "I'm glad" och några korta fraser som "Don't know what to do" och "Tired of wheeping / Tired of moaning / Tired of groaning for you".

Exakt vad det är man är så glad över förblir lite luddigt, men det är kanske inte så viktigt i det här sammanhanget. Huvudsaken är att man är glad!

"I'm so glad

I'm so glad

I'm glad, I'm glad, I'm glad"

Always Look on the Bright Side of Life - Eric Idle (Monty Python)

Det här är kanske en av de mest upplyftande sångerna som någonsin har skrivits. Låten skrevs av Eric Idle för filmen Life of Brian 1979. Tillsammans med Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Terry Jones och Michael Palin ingick Eric Idle i den legendariska brittiska humorgruppen Monty Python, som stod bakom filmen.

Life of Brian handlar om Brian, som föds i stallet bredvid Jesus och under hela sitt liv förväxlas med den riktige Messias.

Eric Idle uppträder under Olympiska Spelens avslutningsceremoni i London 2012. Brittiska komikern Eric Idle uppträder på Olympiska Spelens avslutningsceremoni i London 12.8.2012. Bild: EPA / Christophe Karaba

Då Brian hänger på korset i slutet av filmen och våndas över den förestående långa och plågsamma döden, stämmer de övriga korsfästa upp i munter sång. Tillsammans sjunger de sedan alla Always Look on the Bright Side of Life, där huvudpoängen kan komprimeras i frasen "you know, you come from nothing / you're going back to nothing / what have you lost? / Nothing!".

Då filmen gavs ut 1979 blev den förbjuden i många länder då man ansåg att filmen gjorde sig skyldig till hädelse.

"Always look on the bright side of life

If life seems jolly rotten,

There's something you've forgotten!

And that's to laugh and smile and dance and sing"

Gott nytt år!