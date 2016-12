Pärmäkoski bästa finländare i tourpremiären – herrkanonerna drar nytta av regelförändring

Av sex finländare i kvartsfinal tog sig endast en vidare, då Tour de Ski startade med fristilssprinter i Val Müstair i Schweiz. Krista Pärmäkoski var som väntat det starkaste blåvita kortet.

Det var idel bekanta namn som lade beslag på podieplatserna i damernas sprint – men det var nära att två av dem inte alls skulle varit med.

Vann gjorde Stina Nilsson som redan hade bestämt sig för att skippa Tour de Ski, men ett par mindre lyckade lopp gjorde att hon ändrade sig.

Tvåa kom norskan Maiken Caspersen Falla och trea landsmaninnan Heidi Weng, som drabbades av matförgiftning under julveckan och ”låg helt utslagen” som hon beskrev tillståndet till norska TV2.

Heidi Weng har slutat trea på Tour de Ski tre år på raken. Heidi Weng tävlar i klassisk stil, december 2016. Bild: EPA / All Over Press

Världscupledaren Weng plockade istället före sprinten fram två andra förhandsfavoriter till totalsegern.

– Jag var väl tre minuter efter Ingvild Flugstad Östberg inför "monsterbacken" i fjol och hon är minst lika bra i år. Sen måste jag också säga: Se upp för Krista Pärmäkoski!

Pärmäkoski ut i semifinal

Varken Östberg eller Pärmäkoski tog sig dock till final i årets tourpremiär.

Östberg kom trea och Pärmäkoski femma i semifinalheatet där Weng var tvåa bakom ännu en norska Kathrine Rolsted Harsem som sedan slutade fyra i finalen.

Stina Nilsson klart snabbast i den inledande sprinten. Stina Nilsson, Ruka 2016. Bild: Heidi Koivunen / All Over Press

Av de övriga finländskorna slogs Anne Kyllönen och Laura Mononen ut i kvartsfinal, medan Kerttu Niskanen och Aino-Kaisa Saarinen inte överlevde kvalet.

Damernas Tour de Ski fortsätter med en masstart över 5 kilometer med klassisk teknik på söndag, medan herrarna åker 10 kilometer.

Rysk herrseger

I herrsprinten gick segern till Ryssland genom Sergej Ustiugov som korsade mållinjen som etta närmast före Italiens Federico Pellegrino och den norska duon Finn Hågen Krogh och Martin Johnsrud Sundby.

Perttu Hyvärinen, Ristomatti Hakola och Martti Jylhä föll ut i kvartsfinal. Både Hyvärinen och Hakola ramlade omkull under sina heat, medan Jylhä inte räckte till på upploppet.

Matti Heikkinen blev en dryg sekund från heatskedet. Matti Heikkinen. Bild: EPA

Hakolas och Jylhäs turné är nu över, medan Hyvärinen tillsammans med Matti Heikkinen är de enda blåvita herråkarna som meddelat att de genomför hela Tour de Ski.

Heikkinen (37:a i slutresultaten) missade avancemang från sprintkvalet, precis som Iivo Niskanen (52:a) och Ari Luusua (54:a) som bägge planerar att hoppa av Touren efter söndagens masstart.

Gynnsam regelförändring

Heikkinen och framför allt Niskanen gynnas av det internationella skidförbundet FIS sena regelförändring.

FIS beslöt nämligen att sprinten står som grund till masstartens startordning endast för dagens 30 främsta – därefter tittar man på vinterns distanslopp i världscupen där Heikkinen och Niskanen klarat sig utmärkt.

– Det börjar direkt med en stigning och en hyfsad startplats är viktig, sade Heikkinen till Yle innan han visste sin slutliga placering. Det blir en komplicerad tävling.

– Allt är laddat för i morgon, säger Niskanen. Men jag vet inte varför jag var så svag i dag. Jag kom inte ordentligt igång, benen kändes dåliga.

Resultat, damer:

1. Stina Nilsson SWE

2. Maiken Caspersen Falla NOR

3. Heidi Weng NOR

4. Kathrine Rolsted Harsem NOR

5. Laurien van der Graaff SUI

6. Jessica Diggins USA

7. Ingvild Flugstad Östberg NOR

8. Sandra Ringwald GER

9. Hanna Kolb GER

10. Krista Pärmäkoski FIN

-------------------------------------------

22. Laura Mononen FIN

30. Anne Kyllönen FIN

37. Kerttu Niskanen FIN

40. Aino-Kaisa Saarinen FIN

Resultat, herrar:

1. Sergej Ustiugov RUS

2. Federico Pellegrino ITA

3. Finn Hågen Krogh NOR

4. Martin Johnsrud Sundby NOR

5. Lucas Chavanat FRA

6. Alex Harvey CAN

7. Andrej Larkov RUS

8. Thomas Bing GER

9. Emil Iversen NOR

10. Andrew Musgrave GBR

-------------------------------------------

14. Martti Jylhä FIN

24. Ristomatti Hakola FIN

30. Perttu Hyvärinen FIN

37. Matti Heikkinen FIN

52. Iivo Niskanen FIN

54. Ari Luusua FIN