Svenska domen efter superfiaskot: ”Forntiden kom ikapp Finland”

Vilket fiasko. Helt rätt beslut. En hockey som hämtat från 90-talet. Juniorlejonens sparkade chefstränare Jukka Rautakorpi kritiseras rejält av svenska hockeyexperter.

Precis som förra året är Finland på allas läppar i junior-VM i ishockey. I fjol var det tack vare de bländande takterna som till slut ledde till guld – i år på grund av kräftgången som nu gett kvalspel.

Förbundskaptenen Jukka Rautakorpi och tre andra i tränarstaben fick omedelbart bära konsekvenserna och packa ihop sina väskor.

I Sverige har man följt med djupdykningen med häpna miner. Att Rautakorpi avskedades var rätt väg att gå, lyder den allmänna bedömningen.



Ingen nåd för Jukka Rautakorpi. Jukka Rautakorpi, februari 2016.

– Jag måste säga att jag ändå är förvånad, det har inte hänt tidigare, så lite förvåning i det. Samtidigt förstår jag det finländska förbundet att de väljer att agera, säger SVT:s expert Jonas Andersson.

– Spelet som Finland har visat upp, framför allt i de två första matcherna, har varit under all kritik. Då är det Rautakorpi som bär ansvaret. Någonstans tycker jag det är helt rätt beslut, men ändå lite förvånande.

Aldrig tidigare har den regerande JVM-mästaren varit tvungen att kvala för sin överlevnad. Vilket fiasko, Finland, rubricerar Hans Abrahamsson sin krönika i Sportbladet.

– Ett historiskt fiasko för Finland. Och vilket kaos ... Redan från den första matchen har det känts att något har varit fundamentalt fel, skriver Abrahamsson.

– Finland kom till JVM med en rekordstor stab: hela sju tränare och totalt tretton ledare i staben. Det har definitivt inte visat sig vara något succévapen. Istället har vi fått se ett taktiskt haveri av stora mått.

Jukka Rautakorpi avslutade nu sin tredje sejour i U20-landslaget. Även de två tidigare har slutat i besvikelse – först en femte plats, sedan kvalspel.

Expressens expert Sanny Lindström ställde sig tidigt skeptisk till anställningen.

– En gammalmodig tränare med ett spelsätt som inte harmonierade med den generationen spelare som Finland förfogar över, skriver Lindström i sin blogg med rubriken Forntiden kom ikapp Finland.

– Herregud, de har några av världens största talanger födda 99 i laget och det enda som de gjort har varit att backa hem, fördröja och vänta in misstag. En hockey som hämtat från 90-talet.



Finland ryckte upp sig mot Sverige men förlorade. Svenska spelare firar mål mot Finland, JVM 2017.

Även SVT-experten Andersson kritiserar Finlands taktik. Efter magplask mot Tjeckien (förlust med 1-2) och Danmark (2-3) spelade juniorlejonen turneringens bästa match mot Sverige senast men föll med 1-3.

– De har varit alldeles för passiva. Även i en sådan match mot Danmark där man definitivt är det starkare laget och mycket, mycket individuellt mer spelskickligt valde Finland att backa hem och satte egentligen aldrig press.

– Det blir ett passivt spel där jag upplever att spelare är väldigt låsta i sina roller och tänker istället för att bara agera ute på isen. Då är det väldigt, väldigt svårt att spela hockey och vinna matcher, säger Andersson.

Finländska spelare har mer eller mindre direkt kritiserat Rautakorpi och hans coachning under turneringens gång. Ett tydligt tecken på att allt inte stod rätt till, menar Lindström.

– Beslutet att sparka Jukka Rautakorpi var det enda rätta eftersom att han helt och hållet lär ha saknat förtroende hos de finska spelarna, skriver Lindström som beskriver det hela som ett ”superfiasko”.

Nu kommer Jussi Ahokas, som ledde U18-landslaget till VM-guld förra vintern, in på kort varsel för att rädda Finland kvar i A-VM.