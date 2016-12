Trump berömmer Putin, kallar honom "mycket smart"

USA:s blivande president Donald Trump berömmer Rysslands president Vladimir Putin för att han inte hämnas att Barack Obamas administration utvisar 35 ryska diplomater.

USA:s blivande president Donald Trump kallar Rysslands president Vladimir Putin, för "mycket smart".

Trumps tacksamhetsyttringar kommer efter att Putin lät bli att hämnas USA:s sanktioner mot Ryssland.

Barack Obama bestämde i torsdags att USA utvisar 35 ryska diplomater som straff för att Ryssland har försökt påverka det amerikanska presidentvalet 2016 med hjälp av dataintrång.

Trots att Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov redan hann meddela att landet kommer att hämnas med samma mått, och att 35 amerikanska diplomater får packa sina väskor, gick det inte så.

Putin uttalade sig nämligen senare samma dag (fredag) och sade att Moskva inte tänker vidta några åtgärder. Ryssland utvisar inga amerikanska diplomater. Putin nöjde sig med att fördöma de amerikanska sanktionerna.

– Jag har alltid vetat att han är mycket smart!, skrev Trump på Twitter.

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!