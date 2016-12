Två magiska minuter frälste Man United – efter Zlatans bortdömda klackmål

Ett bra tag såg Manchester United att vara på väg mot sin första förlust i Premier League sedan oktober.

Fyra raka segrar. Nio raka matcher utan förlust efter 0–4-utskåpningen mot Chelsea den 23 oktober.

Jose Mourinho börjar få ordning på Manchester United – men på nyårsafton var laget på väg mot en smäll hemma mot Middlesbrough, som ligger sextonde i tabellen.

Grant Leadbitter gav gästerna ledningen i den 67:e minuten och i knappa 20 minuter höll Middlesbrough värdarna stången.

Men sedan lossnade det – efter 30 avslut utan utdelning.

30 - @ManUtd failed to score with their first 30 shots vs Middlesbrough today, but have now scored two in a row. Turnaround. pic.twitter.com/5sRzhwPea8