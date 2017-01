Donner: Finland inte världens navel, snarare dess stjärt

"Nykyään on aivan tavallista kuulla kadulla venäjää”, selostetaan dokumentissa vuodelta 1995. Tarkoitus on tutustua Suomessa asuviin ”tavallisiin venäläisiin, niihin joita ei yleensä uutisotsikoissa nähdä”. Ja tietenkin kysyä heiltä mitä he ajattelevat suomalaisista.

