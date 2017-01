Forskare om attack i Turkiet: 4 orsaker till att extremismen gror i landet

Nyårsnattens terrorattack i Turkiet är en av flera attentat som har skakat landet den senaste tiden. Utrikespolitiska institutets forskare ger fyra exempel på Turkiets misslyckade politik gentemot extremrörelser. Experter anser att det antagligen är islamister som ligger bakom attacken.

Attacken mot nattklubben i Istanbul på nyårsnatten ser ut att vara en islamistisk attack, utgående från vad vi nu vet, säger Utrikespolitiska institutets forskare Toni Alaranta.

Han menar att både valet av plats och metod för attacken pekar mot terrororganisationen IS eller mot en ensam islamist.

– Jag tolkar attentatet så, eftersom dess mål symboliserar västerländsk livsstil och liberala värderingar, säger Alaranta.

Också Yles Turkietexpert Tom Kankkonen säger att det mesta pekar mot islamister. Det finns ändå inga uppgifter om vem som bär ansvar för attacken och gärningsmannen är på fri fot.

Misstankarna har från början också riktats mot en extrem falang inom det kurdiska partiet PKK, som vill tvinga den Turkiska staten att ge efter i kurdfrågan.

Kurdiska separatister brukar ändå slå till mot institutioner som representerar den turkiska staten, som polisen och armén, inte mot civila.

Den senaste tiden har Turkiet utsatts för fler attacker, många av dem gjorda av islamister.

Det finns tre orsaker som gör att Turkiet nu har problem med extremism:

De senaste åren har det vuxit fram en stark motsättning mellan den sekulära livsstilen och de religiösa krafterna i Turkiet.

Regeringen har inte direkt minskat motsättningarna och rädslan i samhället.

Tvärtom har man exempelvis fört en propagandakampanj mot jul och nyår och betonat att de är västerländska högtider som inte hör hemma i den muslimska traditionen.

Ett statligt religiöst ämbetsverk ifrågasatte nyligen nyårsfester i sin fredagspredikan.

Här är ett annat exempel på smutskastning av västerländska traditioner:

A banner in #Istanbul few days ago: 'We are Muslims. No to New Years Eve and Christmas celebrations.' #Reina source: @andreaskorinov pic.twitter.com/pBQrZaUgP4