Hopp om NHL-spelare i OS 2018

Det har varit länge oklart om NHL-spelarna kommer att delta i OS i Pyeongchang 2018. Nu kommer uppgifter som väcker hoppet hos alla hockeyentusiaster.

Enligt reportern Chris Johnston på Sportsnet har chefen för spelarorganisationen NHLPA, Don Fehr, uttalat sig positivt gällande NHL-spelarnas medverkan i OS.

– Don Fehr säger att han är mer optimistisk än någonsin gällande NHL:s medverkan i OS, skriver Johnston på Twitter.

Don Fehr says he's more optimistic about the NHL's 2018 Olympic participation now than he ever has been.