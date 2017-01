Mimosa gör galen roll i finlandssvensk thrillerserie

Mitkä ovat hauskimpia kohtauksia? Häiritseekö sade usein kuvauksianne? Mikä on parasta toisissanne? Tämän viikon UPplussassa Sonjan näyttelijä Hennariikka Laaksola ja Tomin näyttelijä Antti Väre pääsevät vastailemaan fanien lähettämiin kysymyksiin.

