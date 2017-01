Pärmäkoski kunde inte utmana norska duon

Jukka Rautakorpis tränarstab har fått ta emot en drös kritik under det pågående junior-VM i Kanada. Den senaste att ställa sig bland kritikerna är backen Urho Vaakanainen, som berättar för Yle Urheilu att laget tränat på is endast en gång under turneringen.

Jukka Rautakorpis tränarstab har fått ta emot en drös kritik under det pågående junior-VM i Kanada. Den senaste att ställa sig bland kritikerna är backen Urho Vaakanainen, som berättar för Yle Urheilu att laget tränat på is endast en gång under turneringen.