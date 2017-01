Trump och ekonomin – stora planer men lika stora frågetecken

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring den ekonomiska politik som USA:s blivande president Donald Trump kommer att driva. Men om han håller fast vid sina vallöften har USA:s ekonomi stora problem framöver.

När Donald Trump utses till Förenta Staternas 45 president ärver han en ekonomi som är i hyggligt skick. Tillväxten låg på 3,5 procent under det senaste kvartalet, arbetslösheten är 4,6 procent (den lägsta på nio år). Barack Obama lyckades till slut.

Sedan uppgången började efter finanskrisen har 16 miljoner nya jobb skapats, skriver Nobelpristagaren i ekonomi, Joseph Stiglitz i Vanity Fair.

Mot den bakgrunden är Trumps triumf att han räddat 1 000 jobb i Indiana från att försvinna till Mexiko ganska blygsam. Samma gäller nyheten om att han lyckats locka ett amerikanskt bolag tillbaka till USA och på det sättet skapat 8 000 jobb.

Kurserna på New Yorkbörsen har stigit snabbt efter att Donald Trump vann valet. Och han tar naturligtvis äran åt sig.

The world was gloomy before I won - there was no hope. Now the market is up nearly 10% and Christmas spending is over a trillion dollars!