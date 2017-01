Folkets musikskola: Vilka yrken hade de stora kompositörerna?

Vem arbetade vid hovet? Vem var präst? Och vem studerade juridik? Folkets musikskola tog reda på om musikhistoriens största kompositörer har livnärt sig på musik eller om de har haft andra yrken utöver musiken. Musikpedagog Marina Lindholm svarade på frågan.

- Det var inte så lätt att livnära sig på musik, det ansågs inte vara ett högstatusyrke.

Under 1700-talet var Wolfgang Amadeus Mozart anställd som musiker hos ärkebiskopen i Salzburg. Hans status låg någonstans mellan betjänten och kockarna. Under den tiden hörde musikkulturen främst till hovet. Mozart levde under sina sista levnadsår som fri kompositör, vilket under denna tid ekonomisk sett var så gott som omöjligt.

Ludvig van Beethoven ville gifta sig med sin käraste, men förhållandet accepterades inte av brudens pappa för att Beethoven endast var musiker.

Musikeryrket ansågs inte fint under Mozarts levnadsår. Porträtt av Wolfgang Amadeus Mozart

Mot sina föräldrars vilja

De flesta kompositörer var musiker från början till slut, men många hade även andra yrken eller började studera.

Antonio Vivaldi var till en början präst och jobbade på en institution för övergivna flickor. Johann Sebastian Bach var kantor och lärare i en pojkskola men undervisade mest i musik. Arnold Schönberg jobbade på bank. Modest Musorgskij var tjänsteman.

- Franz Schubert följde sin fars vilja och blev lärare, men övergav lärarbanan för att satsa på komposition. När kan dog lämnade han efter sig väldigt stora skulder. Det kan hända att han skulle ha haft det bättre som lärare.

Många kompositörer studerade juridik. Bland dessa finns Pjotr Tjajkovskij, Georg Friedrich Händel, Igor Stravinskij, Robert Schumann och vår egen Jean Sibelius.

- Det som är intressant med Sibelius är att han började studera juridik för att hans far hade sagt att han skulle bli advokat. Men pappan dog när Sibelius var två år gammal.

I slutändan var det ändå musiken som tog över för alla. Ofta har kompositörerna bytt till musikeryrket mot sina föräldrars vilja. Det ansågs inte som ett fint yrke.