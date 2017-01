Komarov nätade i utomhusmatch – Matthews förbi Laine i poängstatistiken

Toronto Maple Leafs var nära att slarva bort ett stabilt försprång men gick till slut segrande ur dusten mot Detroit Red Wings. Auston Matthews avgjorde matchen och är därmed NHL:s mest effektiva rookie.

Efter två målfattiga perioder fick den 40 000 personer starka publiken i Detroit till slut njuta av fartfylld hockey. Den tredje akten bjöd på hela sju mål.

Leo Komarov utjämnade matchen till 1–1 genom att parkera framför Detroits mål – och lyckades lirka in pucken. Se målet här.

Komarovs sjätte mål för säsongen var förlösande för Toronto.

Komarovs mål följdes av tre till av kanadensarna. Auston Matthews satte in 4–1 men åtta minuter kvar att spela. Efter det tappade Toronto allt. Detroits ursinniga slutspurt lyckades. Hemmalaget kom ikapp med två sekunder kvar att spela då Anthony Mantha hittade rätt.

Bild: All Over Press.

Leo Komarov inledde Torontos målkavalkad. Komarov med pucken bakom Detroits mål. Bild: All Over Press.

Nykomlingen Matthews blev hjälte genom att avgöra i förlängningen. Han satte in sitt 20:e mål för säsongen från snäv vinkel.

– Det var en ganska spännande match. Åskådarna fick gnaga på naglarna i den tredje perioden och i förlängningen, säger Matthews enligt NHL:s webbplats.

Både Matthews och Patrik Laine hajpades inför säsongen och har hållit för pressen. Matthews har samlat 32 poäng på 36 matcher (20+12) medan Laines saldo är 31 poäng (19+12). Sidney Crosby toppar målstatistiken med 26 fullträffar.

Here's how Auston Matthews and Patrik Laine's race to 20G played out pic.twitter.com/Vg2RuFUN0C