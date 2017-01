Laines stora gest: Stöder svenska reporterns cancerkamp

2016 var året med dom absolut högsta topparna och dom djupaste dalarna.. Året inleddes med eufori när mannen i mitt liv friade!!❤💍🎉 Vilket sen följdes upp med att systerson nr 2 kom till världen!👶🏻😍🙏🏻 Och därefter bockade jag av målet, att springa ett marathon!!🏃🏻‍♀️🏅🙌🏻 Men innan året var slut så hade jag också hunnit få mitt livs tuffaste besked... Trots det lämnar jag ändå 2016 med en positiv känsla, tack vare alla er och ert fantastiska stöd!❤ Sååå redo för 2017 nu!! Låt det bli ett sjuhelsikes bra år för oss alla!! #happynewyear #fuckcancer #tillsammansgörviskillnad

