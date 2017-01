Ligastjärna borta i sex veckor – se bild på rejält uppsvullna handen

Pelicans måste klara sig länge utan sin profilcenter Justin Hodgman. Kanadensaren fick ett slag i handen i matchen mot JYP förra veckan.

Justin Hodgman har hört till FM-ligans effektivaste spelare sedan han återvände till Pelicans i november. Kanadensarens poängsnitt ligger på nästan en per match, då han på 19 kamper stått för åtta mål och nio assist.

Men nu blir det paus i poängproduktionen.

Hodgman skadade sig i Pelicans senaste match mot JYP i Lahtis på fredagen och tvingas vila i sex veckor.

– Jag fick ett slag i den högra handen efter en tackling med följden att handen nu är bruten, säger Hodgman i klubbens pressmeddelande.

Well this was bound to happen 👏 @smliiga #SeeYahInAFewWeeks pic.twitter.com/74QVw2NsGa