Livlig nyårshelg i Åbotrakten

Millainen on poliisipartion kiireinen työpäivä? Tehtäviä pukkaa, mutta mitään ei ehditä selvittää loppuun asti, kun keskuksesta tulee jo uusi homma, vielä hiukan kiireellisempi ja tärkeämpi. Omassakin elämässä olisi laittamista. Petri Tammisen Tauon paikka, uusi kuunnelma on hihityttävä ja tarkka kuvaus keskeneräisestä maailmastamme. Poliisiparina Santeri Kinnunen ja Samuli Niittymäki, ohjaus on Mika Kurvisen. Hän kertoo, miten kuunnelma syntyi.

Ohjaaja Mika Kurvinen kertoo kuunnelman tekovaiheista: