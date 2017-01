Markkanens perfekta dag: Missade inte ett enda skott

Arizonas bästa poängplockare? Lauri Markkanen. Flest returer? Lauri Markkanen. Flest trepoängare? Lauri Markkanen. Just nu är basketlivet en dans på rosor för det enorma löftet.

Markkanens Arizona Wildcats tog en promenadseger över Stanford på söndag. Slutsiffrorna skrevs 91–52.

Markkanen satte in tre trepoängare, en tvåpoängare och fyra straffkast. Det betydde 15 poäng och hundraprocentigt skytte i matchen. Markkanen tog också fem returer.

Markkanen spelade 22 minuter, alltså inte lika mycket som normalt. I de fyra föregående matcherna spelade Markkanen över 30 minuter.

How do you lose Lauri Markkanen on the 3 point line? He's 7 feet tall and blindingly pale. — Ari Alexander (@AriA1exander) January 2, 2017

I liked the way Arizona used Lauri Markkanen as more than a pick/pop big vs Cal. Prefers to drive left, used him as a PnR/DHO ball handler. pic.twitter.com/9oTilGSgLX — Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) January 2, 2017

Markkanens personliga statistik är imponerande. Han toppar de flesta kategorierna i Arizona. Mer statistik finns här.

So you agree...you think he's really good. 🏀



See for yourself at 5 pm PT on us!#Pac12Hoops Pregame Show: https://t.co/ZLABag9Ytt pic.twitter.com/xQrlkSl16h — Pac-12 Network (@Pac12Network) January 2, 2017

Arizona har vunnit 13 matcher under säsongen och förlorat två gånger. Just nu har Arizona vunnit sju matcher i rad.