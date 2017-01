Österbotten hårt drabbat av influensan

Det är många österbottningar som har sökt vård för influensa under pågående säsong, visar statistik från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

THL bokför influensafallen i ett register som uppdateras dagligen.

Ur registret kan man bland annat utläsa hur många patienter som testat positivt för A- eller B-influensa i landets olika sjukvårdsdistrikt.

Där ligger Vasa sjukvårdsdistrikt som bäst på 141 fall och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt på 179 fall.

Det låter ju inte så farligt?

- Jo, det är många eftersom det ännu saknas uppgifter ungefär från den senaste veckan, vi uppdaterar statistiken dagligen men den kommer inte in i realtid, berättar Niina Ikonen som är specialsakkunnig i infektionssjukdomar vid THL.

Och under den senaste veckan har influensaläget varit som värst hittills under säsongen. Vid Mellersta Österbottens centralsjukhus (MÖCS) har man rentav varit tvungna att kalla in extra personal på grund av influensaläget.

- Vår uppfattning är att influensan har krävt ovanligt mycket av landets vårdinrättningar, säger Ikonen.

Lägg till att det är väldigt många som aldrig uppsöker vård utan bara tiger och lider hemma.

Toppveckorna nu

Enligt Niina Ikonen är vi just nu mitt uppe i epidemitoppen, då influensasäsongen normalt brukar kulminera först i månadsskiftet januari-februari.

- Årets säsong är utmanande på många sätt, dels just på grund av den ovanligt tidiga starten, säger Ikonen.

Att influensan slog till så tidigt har inneburit att en del av de som vaccinerat sig inte hunnit utveckla tillräckligt skydd. Dessutom har det uppkommit nya mutationer i de aktuella influensavirusen.

- Det här gör att ovanligt många saknar immunitet mot influensan just nu, säger Niina Ikonen.

Den som insjuknar ska dricka mycket vatten och vila. Värkmedicin lindrar värken och sänker febern. Följdsjukdomar som exempelvis lunginflammation kräver däremot vård.