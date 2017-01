Över 150 000 helsingforsare bor ensamma

I nästan hälften av bostäderna i Helsingfors bor endast en person. Bostaden är sannolikt en hyrestvåa i ett höghus.

I slutet av 2015 fanns det cirka 321 000 bostadshushåll i Helsingfors, visar statistik om stadens bostäder och boendenivå. Av dem hade 154 000 endast en invånare.

En dryg tredjedel eller 36 procent av bostäderna är tvårummare, medan bara 18 procent av bostäderna har fyra rum eller fler. Det är lite vanligare att bo på hyra än i ägarbostad. Hyresbostäderna är små, vanligen ettor eller tvåor.

I Vik bor man trångt. På området finns många studiebostäder. Bild: © Studio Hans Koistinen

Största svängrummet på Björnsö

Varje Helsingforsbo har i medeltal 33,8 kvadratmeter bostadsyta. Skillnaderna mellan stadsdelar är ändå betydande.

På Björnsö i öst har varje invånare över 65 kvadratmeter till sitt förfogande, på Granö i väst över 63 kvadratmeter.

Däremot bor invånarna i Sandhamn på under 25 kvadratmeter per person. Också områden med många studiebostäder, till exempel Byholmen och Vik, är trångbodda. En av tio personer bor trångt, det vill säga på mindre än ett bostadsrum per person.



Största boendeytan (kvm/person) Minsta boendeytan per person (kvm/person)) Björnsö 65,3 Sandhamn 24,5 Granö 63,3 Byholmen 26,0 Brunnsparken 58,1 Vik (Vetenskapsparken) 26,5 Marudd 52,8 Gammelstaden 27,6

Hela 86 procent av bostäderna är höghuslägenheter. Ju längre norrut och österut man rör sig i staden, desto större blir andelen radhus och egnahemshus.

Publikationen Asuminen alueittain Helsingissä 2015 sammanställer statistik om bland annat bostadsbestånd, boendenivå och bostadspriser. I den hittar du också mer detaljerad statistik om invånarna.